logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Erling Haland: "Da, odabraću Novaka Đokovića"

Erling Haland: "Da, odabraću Novaka Đokovića"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Najbolji norveški fudbaler Erling Holand divi se Novaku Đokoviću, najboljem teniseru svih vremena.

erling haland novak djokovic je moj idol Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Norveški fudbaler Erling Haland najzaslužniji je za pobjedu svoje selekcije nad Brazilom (2:1) u osmini finala Mundijala 2026. Norvežani će takmičenje nastaviti u četvrtfinalu, a Holand imati priliku da dodatno popravi svoj lični učinak u borbi za titulu najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva. I dok cijeli svijet iskazuje divljenje njegovoj partiji, red je da se prisjetimo kome se on divi!

Idol Erlinga Holanda je srpski teniser Novak Đoković i to već neko vrijeme zna čitava planeta. Kada su Norvežanina upitali na kojeg sportistu se ugleda, Holand je naveo jedino ime najboljeg tenisera svih vremena. Uspio je Erling da pronađe i neke sličnosti kod njih dvojice. Smatra da je Đoković prešao veliki put do svjetskog vrha, baš kao što je i on to morao da uradi jer Norveška nije jedna od zemalja koje važe za globalne sile.

Šta je Holand pričao o Đokoviću?

Gostujući u podkastu Mančester sitija, norveški fudbaler Erling Holand govorio je o sportskom uzoru koji se ne bavi fudbalom. Malo je razmislio, pa čitavom svijetu otkrio da je riječ o Novaku Đokoviću, najboljem teniseru svih vremena i vlasniku brojnih teniskih rekorda.

"Volim ga. Mislim da je dobar, da je dosljedan sebi i da je ostvario toliko nevjerovatnih stvari, a došao niotkuda, iz svoje zemlje. Tako da - da, odabraću Đokovića", ispričao je Haland prilikom jednog gostovanja. "Ako pričamo o mentalnoj tvrđavi, onda je to Đoković", dodao je voditelj podkasta Mančester sitija. Pogledajte kako je to izgledalo:

Kakvu karijeru ima Erling Holand?

Norveški napadač Erling Haland (25) jedan je od najboljih fudbalera današnjice. Na ovogodišnjem Mundijalu postigao je sedam golova i za titulu najboljeg strijelca bori se protiv Kilijana Mbapea i Lionela Mesija, koji su isto toliko puta tresli mreže rivala. Reprezentacije Norveške i Francuske već su obezbijedile plasman u četvrtfinale, dok Argentinac ima priliku da protiv Egipta popravi skor pred borbu najboljih osam timova na svijetu.

Što se tiče klupske karijere, Erling Holand je pravo čudo svjetskog fudbala. Rođen je u Engleskoj, ali je odrastao u Norveškoj i tamo je počeo profesionalnu karijeru. Igrao je za Brin, pa za Molde, a onda eksplodirao u dresu RB Salcburga. Kvalitet je potvrdio u Borusiji iz Dortmunda, a već godinama je najbolji igrač Mančester sitija.

Tokom karijere je osvojio duplu krunu u Austriji, Kup Njemačke i čak osam trofeja sa Mančester sitijem - dvije titule, dva FA kupa, jedan Liga kup, jedan Komjuniti šild, jednu Ligu šampiona i jedan Superkup Evrope. Individualne nagrade teško je i nabrojati, a već godinama je u konkurenciji i za Zlatnu loptu - najvažnije priznanje u svijetu fudbala.

Za reprezentaciju Norveške do sada je odigrao 54 meča i postigao čak 62 gola! Jednom je bio strijelac i protiv Srbije, na meču koji je Norveška minimalnim rezultatom riješila u svoju korist u Beogradu. Čak šest pogodaka postigao je protiv Moldavije, a Brazil je najzvučniji rival kojem je tresao mrežu - čak dva puta, u osmini finala Mundijala.

Bonus video:

Pogledajte

00:50
Novak Đoković se poklonio posle poena na mreži na Vimbldonu protiv Rinderkneša
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Erling Haland Novak Đoković Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC