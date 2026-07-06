Erling Haland: "Da, odabraću Novaka Đokovića"

Najbolji norveški fudbaler Erling Holand divi se Novaku Đokoviću, najboljem teniseru svih vremena.

Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Norveški fudbaler Erling Haland najzaslužniji je za pobjedu svoje selekcije nad Brazilom (2:1) u osmini finala Mundijala 2026. Norvežani će takmičenje nastaviti u četvrtfinalu, a Holand imati priliku da dodatno popravi svoj lični učinak u borbi za titulu najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva. I dok cijeli svijet iskazuje divljenje njegovoj partiji, red je da se prisjetimo kome se on divi!

Idol Erlinga Holanda je srpski teniser Novak Đoković i to već neko vrijeme zna čitava planeta. Kada su Norvežanina upitali na kojeg sportistu se ugleda, Holand je naveo jedino ime najboljeg tenisera svih vremena. Uspio je Erling da pronađe i neke sličnosti kod njih dvojice. Smatra da je Đoković prešao veliki put do svjetskog vrha, baš kao što je i on to morao da uradi jer Norveška nije jedna od zemalja koje važe za globalne sile.

Šta je Holand pričao o Đokoviću?

Gostujući u podkastu Mančester sitija, norveški fudbaler Erling Holand govorio je o sportskom uzoru koji se ne bavi fudbalom. Malo je razmislio, pa čitavom svijetu otkrio da je riječ o Novaku Đokoviću, najboljem teniseru svih vremena i vlasniku brojnih teniskih rekorda.

"Volim ga. Mislim da je dobar, da je dosljedan sebi i da je ostvario toliko nevjerovatnih stvari, a došao niotkuda, iz svoje zemlje. Tako da - da, odabraću Đokovića", ispričao je Haland prilikom jednog gostovanja. "Ako pričamo o mentalnoj tvrđavi, onda je to Đoković", dodao je voditelj podkasta Mančester sitija. Pogledajte kako je to izgledalo:

Erling Haaland picks Novak Djokovic as his sporting hero from another sport



“I like Djokovic. I think he's good, he's being himself and yeah, what he's achieved is also amazing coming from nowhere and from his country. So yeah, I'll take Djokovic."pic.twitter.com/gogVZQQXzh — Novak India Fans (@NovakIndiaFans)February 5, 2024

Kakvu karijeru ima Erling Holand?

Norveški napadač Erling Haland (25) jedan je od najboljih fudbalera današnjice. Na ovogodišnjem Mundijalu postigao je sedam golova i za titulu najboljeg strijelca bori se protiv Kilijana Mbapea i Lionela Mesija, koji su isto toliko puta tresli mreže rivala. Reprezentacije Norveške i Francuske već su obezbijedile plasman u četvrtfinale, dok Argentinac ima priliku da protiv Egipta popravi skor pred borbu najboljih osam timova na svijetu.

Što se tiče klupske karijere, Erling Holand je pravo čudo svjetskog fudbala. Rođen je u Engleskoj, ali je odrastao u Norveškoj i tamo je počeo profesionalnu karijeru. Igrao je za Brin, pa za Molde, a onda eksplodirao u dresu RB Salcburga. Kvalitet je potvrdio u Borusiji iz Dortmunda, a već godinama je najbolji igrač Mančester sitija.

Tokom karijere je osvojio duplu krunu u Austriji, Kup Njemačke i čak osam trofeja sa Mančester sitijem - dvije titule, dva FA kupa, jedan Liga kup, jedan Komjuniti šild, jednu Ligu šampiona i jedan Superkup Evrope. Individualne nagrade teško je i nabrojati, a već godinama je u konkurenciji i za Zlatnu loptu - najvažnije priznanje u svijetu fudbala.

Za reprezentaciju Norveške do sada je odigrao 54 meča i postigao čak 62 gola! Jednom je bio strijelac i protiv Srbije, na meču koji je Norveška minimalnim rezultatom riješila u svoju korist u Beogradu. Čak šest pogodaka postigao je protiv Moldavije, a Brazil je najzvučniji rival kojem je tresao mrežu - čak dva puta, u osmini finala Mundijala.

Bonus video:

Pogledajte 00:50 Novak Đoković se poklonio posle poena na mreži na Vimbldonu protiv Rinderkneša Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)