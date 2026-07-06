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Nejmar udario "desetku" Norveške iz čista mira, čak je i Brazilce bilo sramota

Nejmar udario "desetku" Norveške iz čista mira, čak je i Brazilce bilo sramota

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nejmar se prilično obrukao na kraju meča sa Norveškom i na kraju svoje reprezentativne karijere.

nejmar pokvareno udario edegpra na mecu Izvor: X/@ZAMENZA/Printscreen

Zaista je svašta sebi dozvolio Nejmar na ovom Svjetskom prvenstvu. Vidjeli smo ga kako se jutjuberima hvali milionskom kolekcijom satova koju nosi na Mundijal, a onda ga je jedva bilo na terenu u grupnoj fazi. Zaigrao je na meču sa Norveškom u osmini finala i učestvovao je u ispadanju Brazila. 

Nejmar je na kraju uspio da postigne i gol sa penala, nakon koškanja i provociranja sa golmanom Norveške Orjanom Nilandom, a nakon postignutog pogotka ponio se veoma nesportski. 

On je nakon postignutog gola sa bijele tačke, koji je dat u bukvalno posljednjem momentu meča i ništa nije značio, provocirao igrače rivala. Kada se vraćao na centar terena apsolutno iz čista mira je udario Martina Edegora. Poglejdajte taj momenat: 

U tom momentu se na snimku vidi da je čak i 19-godišnjem Endriku neprijatno zbog ponašanja svog najiskusnijeg igrača, dok Norvežani nisu reagovali na ovu provokaciju. Poslije utakmice Nejmar se u suzama oprostio od dresa nacionalnog tima. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Nejmar Mundijal 2026

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