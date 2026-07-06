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Tomas Tuhel se žestoko narugao FIFA: "Možda da Hari Kejn sad pozove Donalda Trampa?"

Tomas Tuhel se žestoko narugao FIFA: "Možda da Hari Kejn sad pozove Donalda Trampa?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tomas Tuhel je imao šta da kaže o odlukama FIFA povodom suspenzije Folarina Baloguna nakon meča sa Bosnom i Hercegovinom.

tomas tuhel mozda da kejn pozove trampa Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Tomas Tuhel i Engleska su preživjeli gotovo cijelo poluvrijeme sa igračem manje i uspjeli su da prođu dalje i zakažu četvrtfinale Svjetskog prvenstva sa Norveškom. Pošto je njegov tim sada bez igrača koji je suspendovan zbog crvenog kartona novinari su prvo pitali Tuhela za slučaj Folarina Baloguna kome je na insistiranje Donalda Trampa poništen crveni karton.

"Da bude jasno, to nije bio direktan crveni karton. VAR se uključio i donesena je odluka. Ko sada može da poništi tu odluku, kada i na osnovu čega? To mi je zaista čudno. Želimo dosljednost", rekao je Tomas Tuhel. 

Engleska je na punoj "Asteci" poslije ogromne drame savladala Meksiko 3:2 (2:1), a tim je ostao bez Džarela Kvanse početkom drugog poluvremena nakon nesmotrenog starta defanzivca koji je ponikao u Liverpulu. Nije samo ta odluka bila upitna za Tuhela. 

"Mislim da Deklan Rajs nije zaslužio žuti karton. Hoće li Francuska sada dobiti nazad žuti karton Majkla Olisea, koji takođe nije trebao da bude dosuđen? Gdje ovo počinje i gdje završava?"

Kada su ga pitali da  li razmatra da se žali FIFA na crveni karton za svog defanzivca i da traži da mu se ukine suspenzija za meč sa Norveškoj, poslao je jasnu poruku. 

"Da li ćemo se žaliti na Kavansin crveni karton? Treba to razmotriti. Možda bi Hari Kejn trebalo da nazove predsnednika Trampa", rekao je ironično Tomas Tuhel. 

Šta je imao da kaže o igri? 

Crveni karton Džarel Kvansa
Izvor: YouTube/Arena sport

Engleska je dala tri gola, jedan sa penala i to sa igračem manje i tako je nastavila da uz fenomenalnu igru Kejna i Belingema juri ka trofeju. Sada je čeka sudar sa Norveškom koja je razbila Brazil. 

"Izuzetno sam ponosan. Trebalo nam je sve što smo imali. Bila je ovo nevjerovatno teška utakmica. Kada god smo pomislili da smo preuzeli kontrolu, uslijedio bi novi udarac. To pokazuje pravi mentalitet. Ova ekipa nikada ne odustaje i nikada ne prestaje da vjeruje. Ostavili smo sve na terenu", rekao je on. 

(MONDO)

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tomas Tuhel Mundijal 2026

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