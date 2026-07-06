Brazilski novinari pritisli Karla Anćelotija: "Zašto Vinisijus nije šutnuo penal? Sad ću da vam kažem"

Karlo Anćeloti je prilično iznenadio sve prisutne na konferenciji za medije poslije meča Brazila i Meksika.

Izvor: Twitter/Sudanalitics

Brazil se nije proslavio igrom ni do sada na Svjetskom prvenstvu, a sve to je ispraćeno ispadanjem od Norveške u osmini finala poslije dva gola Erlinga Halanda. Selektor Karlo Anćeloti je probao sa uvođenjem Nejmara da nešto preokrene, ali mu nije pošlo za rukom i njegov tim je izgubio uprkos tome što su Brazilu suđena dva penala.

Poslije utakmice se Nejmar oprostio od reprezentacije, a selektor je iznenadio sve prisutne kada je tvrdio da je zadovoljan turnirom i da je "selesao" prikazao dobre igre.

"Mislim da smo svi izuzetno tužni jer ekipa nije odigrala izvanredno Svjetsko prvenstvo, ali jeste dobro. Takođe mislim da smo u današnjoj utakmici zaslužili da pobijedimo", rekao je Anćeloti okupljenim novinarima.

Iako su mnogi očekivali da će poslije ovog rezultata uslijediti ostavka, Karlo ima druge planove: "Moramo da nastavimo da radimo i da napredujemo, kao i da pronađemo nove ideje. Vjerujem da ovaj poraz nije kraj, nego početak novog ciklusa."

Drugi penal na meču u posljednjem momentu na meču izveo je Nejmar i uspio je da ga pretvori u gol. Prvi je suđen na samom startu meča u 14. minutu i promašio ga je Bruno Gimaraeš. Zanimalo je brazilske novinare zašto ga nije izveo najbolji igrač tima Vinisijus.

"Zašto Vinisijus nije izveo penal? Imali smo statistiku iz prošle sezone. Najbolji izvođač bio je Nejmar, zatim Igor Tijago, zatim Rafinja, pa Bruno i onda Martineli. Bruno Gimaraeš je bio najbolji od onih koji su bili na terenu", rekao je mirno Karlo Anćeloti.

(MONDO)

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