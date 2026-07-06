logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitno saopštenje Belgije zbog skandala FIFA: Amerikanac umalo slomio nogu Tariku Muharemoviću, šta ćemo sa pravilima?

Hitno saopštenje Belgije zbog skandala FIFA: Amerikanac umalo slomio nogu Tariku Muharemoviću, šta ćemo sa pravilima?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Belgijanci odmah reagovali na odluku FIFA da poništi crveni karton Folarinu Balogunu.

saopstenje belgije zbog ponistenog crvenog kartona balogunu Izvor: Kai River Kanzer / Zuma Press / Profimedia

Kraljevska belgijska fudbalska asocijacija je zaprepašćena odlukom FIFA da omogući suspendovanom reprezentativcu SAD Folarinu Balogunu da igra na utakmici SAD - Belgija u ponedjeljak u Sijetlu.

Dok u Americi likuju na čelu sa Donaldom Trampom i dok se FIFA poziva na Član 27 Disciplinskog pravilinka (prema kojem je kaznu suspenzije preinačila u uslovnu na godinu dana), Belgijanci podsjećaju šta takođe piše u navedenom pravilinku.

"Član 66.4 istog FIFA Disciplinskog pravilinika jasno navodi da crveni karton (isključenje) automatski povlači sa sobom suspenziju sa naredne utakmice tog tima, kao što je bio slučaj sa svim dosadašnjim crvenim kartonima, pokazanim na ovom Svjetskom prvenstvu", saopštila je belgijska federacija.

Balogun je dobio crveni karton zbog brutalnog faula na reprezentativcu Bosne i Hercegovine, Tariku Muharemoviću. Ipak, to ga neće spriječiti da odmah u narednom meču bude na terenu, zbog čega su u Belgiji izuzetno ljuti.

"Znate šta sve piše u pravilima?"

"Nezavisno od svega navedenog, ova odluka se direktno kosi sa odredbama Pravilnika o takmičenju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026, što je propisano članom 10.5. U njemu piše da ako su igrač ili član stručnog štaba ekipe isključeni direktnim ili indirektnim crvenim kartonom (drugim žutim), automatski će biti suspendovani sa naredne utakmice tog tima. Uz to mogu biti izrečene i druge kazne", saopštili su Belgijanci.

Iz Belgije su podsjetili na to da je "automatizam" suspenzije od jedne utakmice potvrđen i u cirkularnom pismu FIFA koje je 12. maja upućeno svim timovima učesnicima Mundijala. Isto pravilo je navođeno na svakom sastanku delegacija i predstavnika timova pred bilo koju utakmicu Svjetskog prvenstva. Uz to, bilo je predstavljeno i na svim radionicama FIFA pred Mundijal 2026.

"Kako bi zaštitio legitimna prava svih reprezentacija učesnica i očuvao osnovna načela fer-pleja u našem sportu, kako na ovom Svjetskom prvenstvu FIFA tako i na budućim izdanjima turnira, Kraljevski belgijski fudbalski savez (RBFA) razmatra sve raspoložive mogućnosti", zaključeno je u saopštenju.

Belgijanci se očigledno neće miriti sa ovom skandaloznom odlukom, ali nemaju mnogo vremena, a vjerovatno ni mogućnosti da urade bilo šta, s obzirom na uticaj i snagu Sjedinjenih Država, organizatora Mundijala.

Utakmica SAD - Belgija biće odigrana u utorak u 2 sata ujutru.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Belgija SAD Tarik Muharemović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC