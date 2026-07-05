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Tramp se hitno oglasio, za njim i Bijela kuća: Amerikanci likuju jer su natjerali FIFA da promijeni odluku

Tramp se hitno oglasio, za njim i Bijela kuća: Amerikanci likuju jer su natjerali FIFA da promijeni odluku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Amerikanci na čelu sa predsjednikom Donaldom Trampom izvršili dovoljno jak pritisak da bude poništen crveni karton Folarinu Balogunu. SAD će tako biti jača za važnog igrača u meču osmine finala protiv Belgije.

Amerikanci likuju jer je FIFA ukinula suspenziju Balogunu Izvor: Julia Demaree Nikhinson/AP

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp zahvalio je FIFA jer je "ispravila veliku nepravdu" tako što je poništila crveni karton napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu.

Poslije nezapamćenog obrta, Amerikanac će ipak imati pravo da igra u utakmici osmine finala protiv Belgije 6. jula u Sijetlu. Nakon Trampove objave, ovim povodom oglasila se i Bijela kuća i podijelila i vijest o skidanju suspenzije Balogunu i "post" predskednika SAD na društvenoj mreži "Truth".

"USA - USA - USA", kliču iz Vašingtona i slave skandalozan potez FIFA.

Zašto je Balogun dobio crveni?

25-godišnji američki napadač isključen je zbog brutalnog faula na reprezentativcu Bosne i Hercegovine Tariku Muharemoviću - nagazio ga je "otvorenim" đonom i sudija iz Brazila Rafael Klaus doneo je jedinu ispravnu odluku, da ga isključi.

Bila je to apsolutno ispravna odluka arbitra, koja je nevkerovatno poništena.

Belgijanci u šoku, evo kako je FIFA obrazložila kaznu

Belgijski fudbalski savez saopštio je da je zatečen odlukom FIFA i da razmatra šta sve može da uradi protiv nje.

A, evo šta piše u obrazloženju odluke FIFA:

"U skladu sa Članom 27 Disciplinskog pravilnika FIFA, primjena suspenzije igrača na jednu utakmicu je 'suspendovana' u zamjenu za uslovnu kaznu u trajanju od godinu dana. Ako Folarin Balogun počini još jedan prestup slične prirorde i težine tokom perioda trajanja uslovne kazne, suspenzija kazne će biti poništena i sankcija će biti primijenjena, uz dodatnu kaznu koja mu bude izrečena za novi prekršaj".   

Infantino dobio poziv iz Bijele kuće

"Iz Bijele kuće je upućen poziv ka FIFA sa zahtjevom ka predsjedniku Đaniju Infantinu da ponovo razmotri crveni karton pokazan Folarinu Balogunu", objavio je anonimni izvor agencije Asošijeted pres iz Bele kuće.

"Ta osoba nije imala detalje o tome ko je uputio poziv i kada", takođe je navedeno.

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Tagovi

FIFA Donald Tramp SAD Mundijal 2026

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