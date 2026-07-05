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Skandal na Mundijalu, ukinut crveni karton Amerikancu: Tramp zvao Infantina da FIFA promijeni odluku

Skandal na Mundijalu, ukinut crveni karton Amerikancu: Tramp zvao Infantina da FIFA promijeni odluku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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FIFA je donijela odluku da ukine crveni karton Floranu Balagunu zbog neopreznog starta na meču sa Bosnom i Hercegovinom.

FIFA ukinula crveni karton fudbaleru Amerike Balogunu Izvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia

Skandal potresa Mundijal, poništen je crveni karton Florina Baloguna. Napravio je užasan start na Tariku Muharemoviću i isključen je na meču sa Bosnom i Hercegovinom. Odmah je suspendovan na jednu utakmicu, ali je sada ta kazna ukinuta.

"Zahvalni smo FIFA što je donijela ovakvu odluku i ispravila veliku nepravdu", rekao je Donald Tramp poslije ovakve odluke.

Da haos bude još veći cijela situacija je riješena "preko veze". Novinar Ben Džejkobs prenosi informacije pod vinjetom "eksluzivno" i tvrdi da se Tramp umiješao i intervenisao kod predsjednika FIFA Đanija Infantina.

"Bijela kuća je uputila direktan poziv Infantinu kako bi pregledali cijelu situaciju oko crvenog kartona za Baloguna. Onda je to proslijeđeno nezavisnom komitetu. FIFA tvrdi da takav poziv nije mogao da ima nikakav uticaj jer sve to piše u članu 27 Disciplinskog panela", navodi Džejkobs.

To znači da će Balogun igrati za Ameriku protiv Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva.

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Tagovi

Mundijal 2026 SAD fudbal FIFA

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