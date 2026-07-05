Najluđa priča Mundijala: Navijača tražio Interpol, a on 10 dana pio po barovima na drugom kontinentu

Jedna od najzanimljivijih priča Mundijala dobila je epilog. Navijač kojeg je čak i Interpol tražio pronađen je - živ, zdrav i ponajviše srećan zbog iskustva koje je doživio u Barseloni

Izvor: Facebook

Porodica je mislila da je nestao u Sjedinjenim Američkim Državama, u potragu se uključio čak i Interpol, a zapravo - engleski navijač Majkl Hjuit (65) provodio je dane u Barseloni, obilazeći barove i gledajući utakmice Svjetskog prvenstva. Neobična priča završila se srećnim epilogom poslije deset dana neizvjesnosti. Umjesto da iz Barselone otputuje za Boston, gdje je planirao da prati reprezentaciju Engleske na Mundijalu, Hjuit je ostao u Španiji nakon što je izgubio mobilni telefon.

Njegov brat Geri objasnio je da je upravo taj trenutak promijenio sve. "Izgubio je telefon ubrzo po dolasku u Barselonu i nije znao nijedan broj telefona koji je bio sačuvan u njemu", rekao je Geri.

Bez telefona i pristupa internetu, Hjuit nije uspio da stupi u kontakt sa porodicom. Iako je kod sebe imao pasoš i novac, nije smatrao da bi britanska ambasada mogla da mu pomogne. "Uopšte nije razmišljao da ode u ambasadu. Imao je pasoš i novac, pa nije vjerovao da će biti zainteresovani da mu pomognu", dodao je njegov brat.

Izvor: Facebook

Za to vrijeme porodica nije imala nikakve informacije o njemu još od 21. juna. Posljednji trag bile su fotografije na Fejsbuku na kojima je viđen u jednom baru u Barseloni, poslije čega mu se izgubio svaki trag. Kako su dani prolazili, u potragu su se uključili britansko Ministarstvo spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja, kao i Interpol, dok su članovi porodice putem društvenih mreža pokušavali da dođu do bilo kakve informacije.

Ironično, čovjek za kojim je tragala gotovo cijela Evropa nije ni znao da je prijavljen kao nestao.

"Umjesto da paniči, jednostavno je uživao u Barseloni i gledao utakmice Engleske po barovima", ispričao je Geri.

Na kraju je misterija riješena zahvaljujući bankovnim karticama. Britanska ambasada uspjela je da prati transakcije, utvrdi u kom hotelu boravi, a potom kontaktira s njim i spoji sa porodicom.

"Kao porodica, priželjkivali smo da ova priča dobije jednostavan, ali srećan kraj. Srećom, upravo tako se i završila", napisao je Geri nakon što je potvrđeno da je njegov brat pronađen živ i zdrav.