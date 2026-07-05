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Zlatan Ibrahimović dao najčudniji autogram ikada: Navijač nije imao papir i olovku, pa se dosjetio ovoga

Zlatan Ibrahimović dao najčudniji autogram ikada: Navijač nije imao papir i olovku, pa se dosjetio ovoga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović dobio je jedan od najčudnijih zahtjeva i autogram je dao na telefonu pošto navijač nije imao papir i olovku.

Zlatan Ibrahimović autogram na mobitelu Izvor: Printscreen/Instagram/Pubity

Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnu fazu, pa se tako približava i kraju uloga Zlatana Ibrahimovića kao stručnog konsultanta u "Foksić studiju" kako je i sam napisao. Tako je legendarni fudbaler dao jedan od najčudnijih autograma u svom životu.

O čemu se tačno radi? Ibru je na ulici zaustavio jedan od navijača koji je želio da dobije sliku i autogram od njega. Fotografija nije bila problem, ali je onda shvatio da nema ni papir ni olovku kod sebe. Pošto nije znao šta da radi, dosjetio se jednog detalja.

Otvorio je na svom "ajfonu" aplikaciju za bilješke i tamo je dobio autogram od Ibrahimovića. Napisao je samo riječ "ZLATAN" velikim slovima.

Ovakvom autogramu se sigurno ni Ibra nije nadao, ali je poslije ovoga postao viralan.

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