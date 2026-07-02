Bosna i Hercegovina ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od SAD-a, ali je ostvarila istorijski uspjeh. Ibrahimović hvali mentalitet američke ekipe i kritikuje Bosance koji su izgledali kao da imaju igrača manje, a ne više.

Izvor: FOX/Screenshot

Bosna i Hercegovina ispala je sa Svjetskog prvenstva pošto ju je domaćin Sjedinjene Američke Države pobijedio 2:0 u Santa Klari. BiH je uprkos svemu ostvarila najveći uspjeh u istoriji, stigla je do šesnaestine finala turnira, ali ipak su Balogun i Tilman poslali "zmajeve" kući.

"Ovo je razlog zašto je fudbal najveći sport na svijetu. SAD su večeras imale svaki razlog da se raspadnu, ali su umjesto toga postale još jače", poručio je Zlatan Ibrahimović na "Foksu" i dodao da zbog svega viđenog ima poštovanje prema Poketinovoj ekipi: "Prvo im je poništen gol. Zatim im nije priznat još jedan pogodak. Ostali su još i sa igračem manje nakon crvenog kartona Baloguna. Većina ekipa bi u takvoj situaciji izgubila glavu."

Vidi opis Zlatan Ibrahimović bez dlake na jeziku o BiH: Nije mogao da vjeruje šta vidi od "zmajeva" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 17 / 17

Kako je rekao Ibrahimović, vidio je da Amerikanci nisu "sažaljevali sebe", nego su nastavili da trče, vrše pritisak i vjeruju, te ga je to najviše impresioniralo od svega.

"Ne osvajate nokaut utakmice na Svjetskom prvenstvu samo talentom. Osvajate ih mentalitetom. Večeras su SAD pokazale mentalitet šampiona", naglasio je Ibrahimović i dodao: "Bosna i Hercegovina imala je svaku priliku da iskoristi okolnosti, ali je djelovala uzdrmano. Igranje protiv desetorice trebalo je da im donese dodatno samopouzdanje, a na kraju su ipak Amerikanci izgledali kao ekipa koja ima igrača više."

I ranije je već Ibrahimović hvalio domaćina, možda i jer radi na američkoj televiziji, ali čini se da je tek sada bio impresioniran kako su odigrali.

"Rezultat će pokazati da su SAD pobijedile, ali neće ispričati cijelu priču. Ovo je bila jedna od onih utakmica u kojima je gotovo sve išlo protiv njih, a ipak su pronašli put do prolaza. Ako možete da preživite ovakav meč na Svjetskom prvenstvu, postajete veoma opasna ekipa. Ostatak turnira sada bi trebalo veoma ozbiljno da ih shvati jer su pokazali da znaju da pate, bore se i pobjeđuju."

Podsjetimo, Amerikanci su sada zakazali duel sa Belgijom u osmini finala, odnosno jedna od ovih ekipa će u četvrtfinale.