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Ovako je BiH ispala sa Svjetskog prvenstva: Četiri lopte u njenoj mreži, a crveni uzalud

Ovako je BiH ispala sa Svjetskog prvenstva: Četiri lopte u njenoj mreži, a crveni uzalud

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je učešće na Svjetskom prvenstvu nakon poraza od SAD-a. Četiri gola u mreži (dva regularna) i crveni karton obijeležili su meč.

BiH izgubila od SAD 2:0 i ispala sa Mundijala Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je učešće na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Prethodne noći u Santa Klari vidjeli smo slabu partiju "zmajeva" koji su izgubili od jednog od domaćin Amerikanaca 2:0 (1:0), s tim da su čak četiri lopte završile iza leđa golmana Nikole Vasilja.

Pogađali su Folarin Balogun na isteku 45. minuta, odnosno Malik Tilman u 82. minutu, dok su još dva gola (Balogun i Pulišić) bila neregularna i poništena su zbog ofsajda.

Pogledajte kako je to izgledalo:

SAD - BiH
Izvor: TV Arena sport

Da stvar bude gora po BiH, nije pomoglo ni kada je u 64. minutu crveni karton dobio Folarin Balogun. Igralo se više od pola sata 11 na 10, ali to ništa nije pomoglo "zmajevima" koji su najslabije izgledali kada je trebalo da napadnu. Uostalom, primijetio je i Zlatan Ibrahimović da je izgledalo kao da Amerikanci imaju igrača više, a ne da je obrnuto.

Sve u svemu, fudbalski san Bosne i Hercegovine završio se u šesnaestini finala, što je inače i istorijski uspjeh "zmajeva" koji su se tek drugi put plasirali na Svjetsko prvenstvo i ovo je bio prvi put da su "izašli" iz grupe.

Podsjetimo, Amerikanci će u osmini finala igrati protiv Belgije, ali bez Folarina Baloguna koji je skupo koštao svoj tim isključenjem.

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Mundijal 2026 SAD

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