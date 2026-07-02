Pogledajte gol iz slobodnog udarca koji je eliminisao "zmajeve" sa SP (VIDEO)

Malik Tilmen postigao je gol iz slobodnog udarca koji je riješio meč BIH i SAD.

Izvor: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia

Bosna i Hercegovina se nadala, pogotovo u drugom poluvremenu, da može da prođe u duelu sa domaćinom Amerikom, ali je na kraju pala i izgubila 2:0 (1:0) uprkos tome što je više od pola sata igrala sa igračem više u nokaut fazi Mundijala.

Prednost Amerikancima donio je Folarin Balogun kada je iskoristio dodavanje Tilmena i postigao pogodak, a onda proslavio u maniru Lebrona Džejmsa. Poslao je pas kasniji heroj Malik Tilman i Balogun je lako matirao Vasilja. Pogledajte kako:

Folarin Balogun protiv Bosne Izvor: Youtube/ Arena Sport TV

Ipak vrlo je lako mogao Balogun da bude i tragičar pošto je isključen u 64. minutu i to apsolutno opravdano. Tada je u jednom duelu neoprezno nagazio Tarika Muharemovića i pravo je čudo kako ga nije povrijedio.

Ipak zbog starta je nakon gledanja snimka sudija morao da ga isključi, a to znači da ga neće biti na narednom meču koji će domaćin Mundijala igrati sa selekcijom Belgije. Pogledajte ovaj nesmotreni start zbog koga je izbačen i sa meča sa BIH i sa meča sa Belgijom:

Crveni karton Balogun Izvor: YouTube/Arena sport

Bosna i Hercegovina je napadala, umjesto štopera Nikole Katića je uvela napadača Harisa Tabakovića, ali nije uspjela da napravi nijednu ozbiljnu šansu. A kada je u 83. minutu Stjepan Radeljić srušio Seržinja Desta na dvadesetak metara od gola sve je bilo gotovo.

Asistent kod prvog pogotka Maks Tilmen namjestio je loptu, stao, a onda je samo prebacio i živi zid i savladao Nikolu Vasilja. Ipak ide malo i na njegovu dušu ovaj gol:

Malik Tilman gol iz slobodnog udarca Izvor: YouTube/Arena sport

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