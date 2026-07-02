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Pogledajte gol iz slobodnog udarca koji je eliminisao "zmajeve" sa SP (VIDEO)

Pogledajte gol iz slobodnog udarca koji je eliminisao "zmajeve" sa SP (VIDEO)

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Malik Tilmen postigao je gol iz slobodnog udarca koji je riješio meč BIH i SAD.

Malik Tilmen Izvor: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia

Bosna i Hercegovina se nadala, pogotovo u drugom poluvremenu, da može da prođe u duelu sa domaćinom Amerikom, ali je na kraju pala i izgubila 2:0 (1:0) uprkos tome što je više od pola sata igrala sa igračem više u nokaut fazi Mundijala.

Prednost Amerikancima donio je Folarin Balogun kada je iskoristio dodavanje Tilmena i postigao pogodak, a onda proslavio u maniru Lebrona Džejmsa. Poslao je pas kasniji heroj Malik Tilman i Balogun je lako matirao Vasilja. Pogledajte kako: 

Folarin Balogun protiv Bosne
Izvor: Youtube/ Arena Sport TV

Ipak vrlo je lako mogao Balogun da bude i tragičar pošto je isključen u 64. minutu i to apsolutno opravdano. Tada je u jednom duelu neoprezno nagazio Tarika Muharemovića i pravo je čudo kako ga nije povrijedio.

Ipak zbog starta je nakon gledanja snimka sudija morao da ga isključi, a to znači da ga neće biti na narednom meču koji će domaćin Mundijala igrati sa selekcijom Belgije. Pogledajte ovaj nesmotreni start zbog koga je izbačen i sa meča sa BIH i sa meča sa Belgijom: 

Crveni karton Balogun
Izvor: YouTube/Arena sport

Bosna i Hercegovina je napadala, umjesto štopera Nikole Katića je uvela napadača Harisa Tabakovića, ali nije uspjela da napravi nijednu ozbiljnu šansu. A kada je u 83. minutu Stjepan Radeljić srušio Seržinja Desta na dvadesetak metara od gola sve je bilo gotovo.

Asistent kod prvog pogotka Maks Tilmen namjestio je loptu, stao, a onda je samo prebacio i živi zid i savladao Nikolu Vasilja. Ipak ide malo i na njegovu dušu ovaj gol:

Malik Tilman gol iz slobodnog udarca
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

SAD BiH fudbal Mundijal 2026 zmajevi

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