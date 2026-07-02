Džeko ukrao Ronaldu rekord Mundijala: "Dijamant" uradio nešto što nije niko u istoriji

Edin Džeko je na meču sa Sjedinjenim Američkim Državama ušao u istoriju Mundijala.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Edin Džeko je izašao na teren u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država i ušao u istoriju. On je postao prvi fudbaler stariji od 40 godina koji je nastupio na nokaut meču Mundijala. Naravno, ako računamo samo igrače u polju, a ne golmane.

Sa 40 godina i 106 dana on je upisao svoj 151. nastup za Bosnu i Hercegovinu, a ostao je na terenu do 50. minuta kada je osjetio probleme sa kolenom i morao je napolje. Tada je odlučio Barbarez da mijenja formaciju, pa je umjesto njega uveo momka rođenog u SAD Esmira Bajraktarevića.

Naravno, očekuje se da se i Kristijano Ronaldo upiše u istoriju, ali ipak će zbog rasporeda takmičenja biti tek drugi igrač koji je u petoj deceniji zaigrao u nokaut meču Mundijala.

Dok je BIH sada na programu, Portugal će svoj derbi meč sa Hrvatskom igrati za nešto manje od 24 sata u noći četvrtka na petak od 1:00. Tada će se upisati i Luka Modrić kao još jedan igrač stariji od 40 godina na Mundijalu u nokaut fazi, ali slučaj je htio da prvi bude baš Edin Džeko.