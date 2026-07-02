Zabio gol, pa proslavio kao Lebron! Ovako je Balogun matirao Vasilja za vođstvo Amerikanaca! (VIDEO)

Brza akcija Amerikanaca bila je kobna za "zmajeve" u posljednjem minutu prvog poluvremena.

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Reprezentacija BIH gubi 1:0 od selekcije SAD nakon prvog poluvremena meča šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Nisu uspjeli „zmajevi“ da sačuvaju mrežu, nedostajale su bukvalno sekunde, ali je kobna bila brza akcija Amerikanaca u posljednjem minutu prvog dijela.

Pokušao je Stjepan Radeljić da presječe pas, potom se lopta odbila i od Tarika Muharemovića i došla do Folarina Baloguna koju ju šalje kroz noge Nikoli Vasilju za vođstvo američke selekcije i oduševljenje na većem dijelu tribina u San Fransisku.

Fudbaler Monaka proslavio je u stilu Lebrona Džejmsa. Balogun je izveo njegov čuveni „Silencer“ nakon svog trećeg pogotka na isto toliko odigranih utakmica na ovom Mundijalu.

1-0 USA



Folarin Balogun scores!pic.twitter.com/8AvG7WyI0N — Matchday Europe (@MatchdayEurope)July 2, 2026

Dva gola Balogun je postigao protiv Paragvaja, potom se protiv Australije nije upisao u strijelce, a selektor Maurisio Poketino odmorio ga je u rezultatski nebitnom posljednjem meču grupne faze protiv Turske.

Prošle sezone na 30 prvenstvenih utakmica za Monako postigao ej 13 golova, te još pet na deset utakmica Lige šampiona.