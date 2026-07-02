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Zabio gol, pa proslavio kao Lebron! Ovako je Balogun matirao Vasilja za vođstvo Amerikanaca! (VIDEO)

Zabio gol, pa proslavio kao Lebron! Ovako je Balogun matirao Vasilja za vođstvo Amerikanaca! (VIDEO)

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Brza akcija Amerikanaca bila je kobna za "zmajeve" u posljednjem minutu prvog poluvremena.

Folarin Balogun dao gol za SAD prtiv BIH pa slavio kao Lebron Džejms Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Reprezentacija BIH gubi 1:0 od selekcije SAD nakon prvog poluvremena meča šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Nisu uspjeli „zmajevi“ da sačuvaju mrežu, nedostajale su bukvalno sekunde, ali je kobna bila brza akcija Amerikanaca u posljednjem minutu prvog dijela.

Pokušao je Stjepan Radeljić da presječe pas, potom se lopta odbila i od Tarika Muharemovića i došla do Folarina Baloguna koju ju šalje kroz noge Nikoli Vasilju za vođstvo američke selekcije i oduševljenje na većem dijelu tribina u San Fransisku.

Fudbaler Monaka proslavio je u stilu Lebrona Džejmsa. Balogun je izveo njegov čuveni „Silencer“ nakon svog trećeg pogotka na isto toliko odigranih utakmica na ovom Mundijalu.

Dva gola Balogun je postigao protiv Paragvaja, potom se protiv Australije nije upisao u strijelce, a selektor Maurisio Poketino odmorio ga je u rezultatski nebitnom posljednjem meču grupne faze protiv Turske.

Prošle sezone na 30 prvenstvenih utakmica za Monako postigao ej 13 golova, te još pet na deset utakmica Lige šampiona.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal zmajevi

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