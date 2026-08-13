PSŽ želi sve trofeje - Luis Enrike poslao brutalnu poruku konkurenciji!

Luis Enrike je posle osvajanja UEFA Superkupa pohvalio karakter svojih fudbalera i istakao da je PSŽ protiv Aston Vile pokazao svoj prepoznatljivi DNK.

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je, nakon osvajanja UEFA Superkupa, da je njegova ekipa na utakmici protiv Aston Vile pokazala od kakvog je materijala napravljena.

"Znali smo i prije utakmice da će biti teško. Ali, uspjeli smo da odigramo ovako jer su moji igrači pokazali od kakvog su materijala napravljeni", rekao je Enrike, prenosi UEFA.

"Možda nismo u najboljoj fizičkoj formi, ali ovo je još jedna stvarna demonstracija našeg DNK i podrške naših navijača, koji su nam pomogli da osvajamo trofeje i održimo visoke standarde", dodao je on.

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su sinoć UEFA Superkup, pošto su u Salcburgu pobijedili Aston Vilu sa 2:1.

Ovo je prvi od mogućih šest trofeja ove sezone za PSŽ, koji je postao prvi tim koji je odbranio titulu u Superkupu još od Real Madrida (2016. i 2017. godine).

"Naš način razmišljanja je da uvijek pobjeđujemo i da budemo što konkurentniji. Veoma smo srećni. Znamo da nije lako kada se tek vratite sa odmora, ali smo postavili stvari na svoje mjesto. Glavni cilj je da ove sezone osvojimo sve", istakao je fudbaler PSŽ-a i igrač utakmice Dezire Due.

Uprkos porazu, trener Aston Vile Unaj Emeri je bio zadovoljan igrom svog tima.

"Ima još posla da se uradi, ali smo pokazali da se približavamo nivou jednog sjajnog tima. Ekipa je osjetila da može da se takmiči sa PSŽ-om i to je ono što je za mene najvažnije. Želio sam ovaj trofej, ali s obzirom na to kako smo igrali, šanse koje smo stvorili i kvalitet naših pojedinaca, veoma sam ponosan na igrače", rekao je Emeri.