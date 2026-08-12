PSŽ bijesan stigao na UEFA Superkup: Domaćin morao da mu da još jednu svlačionicu

Austrijanci su u Salcburgu morali da obezbijede dvije svlačionice za Pari Sen Žermen

Izvor: Anna KURTH / AFP / Profimedia

Fudbaleri Pari Sen Žermena dobili su dodatnu svlačionicu na stadionu Red Bul Areni u Salcburgu, a pred UEFA Superkup (srijeda, 21). Organizatori su hitno reagovali kad je iz redova šampiona Evrope stigao zahtjev da ima ravnopravne uslove i svlačionicu istih dimenzija kao i Aston Vila, osvajač Lige Evrope.

Engleski tim dobio je svlačionicu domaćina, koja je veća od gostujuće, u kojoj je smještena ekipa Luisa Enrikea. Međutim, kao dvostruki uzastopni šampion Evrope i kao aktuelni osvajač Superkupa, francuski klub iznio je zahtjev da dobije veći komfor i to mu je omogućeno.

Poslije zvaničnog sastanka organizovanog dan pred meč, Pari Sen Žermen dobio je i jednu od svlačionica namijenjenih za sudije, s tim da je naglašeno da arbitri sutrašnjeg meča nisu morali da se sele.

Ovako se igrači PSŽ-a zabavljaju na službenom parkingu stadiona Red Bula:

Duel PSŽ - Aston Vila biće spektakl u Salcburgu i francuski tim stigao je sa 20 igrača, među kojima je i Luka Dinj. Utakmicu će suditi somalijski sudija Omar Artan, koji je delegiran za taj meč čim je odlukom američkih vlasti izbačen iz SAD čim je sletio u tu zemlju da bi sudio na Mundijalu.

(MONDO)