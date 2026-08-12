Pol Pogba dobio otkaz: Sa 33 godine više nigdje ne može da igra fudbal

Nekada jedan od najboljijh fudbalera svijeta Pol Pogba odlazi iz Monaka poslije samo 115 minuta fudbala u kneževini. Da li on uopšte bilo gdje sada može da igra fudbal?

Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Pol Pogba je izgleda završio sa Monakom. Nekada jedan od najboljih vezista svijeta sa samo 33 godine našao prema tvrdnjama francuskih medija raskida ugovor sa ovom ekipom i postaće slobodan igrač.

Pogba koji je nakon juniorskog staža u Mančester junajtedu kao igrač Juventusa postao superzvijezda nakon svega se vratio u ogromnom transferu u Junajted, a onda je trebalo da se vrati u Juventus. Ipak poslije samo nekoliko odigranih utakmica prvo se povrijedio pa je zatim poslije još jedne povrede pao na doping testu.

Nakon što se vratio potpisao je ugovor sa Monakom do juna 2027. godine, ali nakon samo šest nastupa i 115 minuta na terenu sada će napustiti ekipu iz kneževine.

Može li Pogba da igra?

Sa 91 nastupom za Francusku i 11 golova Pogba je bio takođe ključni reprezentativni igrač prilikom osvajanja Svjetskog prvenstva 2018. godine kao i Lige nacija 2021, te dolaska reprezentacije do finala Eura 2016. Ipak sada je u posljednjih četiri godine odigrao samo 14 mečeva i teško ga je zamisliti ponovo na visokom nivou.