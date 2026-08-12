logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pol Pogba dobio otkaz: Sa 33 godine više nigdje ne može da igra fudbal

Pol Pogba dobio otkaz: Sa 33 godine više nigdje ne može da igra fudbal

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nekada jedan od najboljijh fudbalera svijeta Pol Pogba odlazi iz Monaka poslije samo 115 minuta fudbala u kneževini. Da li on uopšte bilo gdje sada može da igra fudbal?

Pol Pogba raskida ugovor sa Monakom Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Pol Pogba je izgleda završio sa Monakom. Nekada jedan od najboljih vezista svijeta sa samo 33 godine našao prema tvrdnjama francuskih medija raskida ugovor sa ovom ekipom i postaće slobodan igrač.

Pogba koji je nakon juniorskog staža u Mančester junajtedu kao igrač Juventusa postao superzvijezda nakon svega se vratio u ogromnom transferu u Junajted, a onda je trebalo da se vrati u Juventus. Ipak poslije samo nekoliko odigranih utakmica prvo se povrijedio pa je zatim poslije još jedne povrede pao na doping testu. 

Nakon što se vratio potpisao je ugovor sa Monakom do juna 2027. godine, ali nakon samo šest nastupa i 115 minuta na terenu sada će napustiti ekipu iz kneževine.

Može li Pogba da igra?

Sa 91 nastupom za Francusku i 11 golova Pogba je bio takođe ključni reprezentativni igrač prilikom osvajanja Svjetskog prvenstva 2018. godine kao i Lige nacija 2021, te dolaska reprezentacije do finala Eura 2016. Ipak sada je u posljednjih četiri godine odigrao samo 14 mečeva i teško ga je zamisliti ponovo na visokom nivou. 

Tagovi

Pol Pogba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC