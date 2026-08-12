"Ej, Dušane": Tadić šokirao Olimpijakos u LŠ, a onda ostao bez teksta kad je vidio Džeku na tribinama

Dušan Tadić je sa holandskom ekipom nadomak plasmana u grupnu fazu Lige šampiona, a Edin Džeko je samo zbog njega došao da gleda meč.

Izvor: Printscreen/Arena sport Premium 2

Dušan Tadić je sa ekipom NEK Najmegena šokirao Olimpijakos u kvalifikacijama za Ligu šampiona (2:1). Ušli su u plej-of i tako obezbijedili najmanje grupnu fazu Lige Evrope. Specijalni gost na tom meču bio je Edin Džeko koji je samo zbog bivšeg reprezentativca Srbije došao na utakmicu.

Bio je na stadionu da pruži podršku svom prijatelju i izgleda da im je donio i malo sreće. Pobjeda je upisana poslije produžetaka i ogromne zasluge za to ima Srbin. Tadić je u 70. minutu asistirao za 1:1, a trijumf je donio Emre Mor u 95. minutu prvog produžetka. Zanimljivo je i da je u nadoknadi drugog poluvremena poništen gol domaćem timu zbog ofsajda. Tadić je odigrao svih 120 minuta za pobjednički tim.

A, poslije meča se dogodila i još jedna zanimljiva situacija. Naime, Tadić je proslavio sa publikom i krenuo ka svlačionici, sve dok nije čuo "Ej, Dušane". Okrenuo se, vidio Edina i odmah potrčao da ga zagrli i da sa njim proslavi uspjeh. "Donio nam je sreću", dodao je Tadić i pozvao ga da uđe sa njim u svlačionicu.

The moment Dušan Tadić spots Edin Džeko after NEC Nijmegen's UEFA Champions League qualifying match! ❤️



Emre Mor also there. ✨ (@VI_nl)pic.twitter.com/bBucBtnqU4 — EuroFoot (@eurofootcom)August 11, 2026

Njih dvojica su zajedno igrali i u Fenerbahčeu, a Džeko je nedavno odlučio da produži ugovor sa Šalkeom za koji je igrao u drugom dijelu prošle sezone.