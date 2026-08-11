Dušan Tadić eliminisao Olimpijakos: Nadomak je Lige šampiona sa Holanđanima

Dušan Tadić i NEK Najmegen izbacili Olimpijakos i ušli u plej-of Lige šampiona

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Srpski vezista Dušan Tadić u 38. godini je nadomak povratka u Ligu šampiona. Sa svojim novim timom NEK Najmegenom eliminisao je Olimpijakos u dvomeču 3. kola kvalifikacija i sada ga na putu do cilja čeka još dvomeč protiv norveškog Bode Glimta.

Konačan rezultat i holandsko-grčkom dvomeču bio je 2:1 za NEK Najmegen poslije produžetaka u revanšu, a sve nakon 0:0 u Atini. Bivši golman OFK Beograda Balša Popović dva puta je vadio loptu iz mreže grčkog tima, gdje su je slali veteran domaćih Brajan Linsen golom u 70. minutu i njegov saigrač, Danac Emre Mor u 95. Sa druge strane, strijelac za Olimpijakos bio je Ajub El Kabi u 46. minutu za vođstvo Grka 1:0 koje ipak nije bilo dovoljno za plasman.

Bivši kapiten reprezentacije Srbije posljednji put je igrao u Ligi šampona u jesen 2022, kada je predvodio Ajaks u grupnoj fazi. On je ovog ljeta došao u Najmegen iz Al-Vahde u Emiratima, a u večerašnjem meču protiv Olimpijakosa odigrao je čitav meč i potvrdio još jednom da je i fizički perfektno spreman za najviše napore.

Kako je igrao dokazuje i podatak da je već stvorio 15 šansi za NEK Najmegen ove sezone, više od bilo kog igrača u ekipi.

NEK Najmegen nikad nije igrao u Ligi šampiona, a u klupskoj istoriji samo je jednom igrao evropsku grupnu fazu, u jesen 2008. godine u Kupu UEFA.

Bonus video: Dušan Tadić sa navijaima Ajaksa

Pogledajte 00:39 Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)