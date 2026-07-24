Oglasio se Dušan Tadić: Slavio sa navijačima Ajaksa, pa pričao o budućnosti

Dušan Tadić proslavio pobedu Ajaksa sa navijačima u Novom Sadu, dok razmatra svoju budućnost kao slobodan agent.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski fudbaler Dušan Tadić došao je na "Karađorđe" kako bi ispratio utakmicu svojih bivših klubova Vojvodine i Ajaksa u Ligi konferencija, a poslije meča smo ipak videli da mu je srcu bliži holandski klub. Tadić je na iznenađenje mnogih proslavio pobjedu s navijačima Ajaksa i to usred Novog Sada, a poslije susreta želio je samo kratko da govori za holandske medije.

"Prelijep osjećaj! Ovo su moja dva kluba, zaista mi je drago što sam mogao da gledam ovu utakmicu", rekao je Tadić sa atletske staze za "Ziggo Sport".

U posljednje vrijeme mnogo se priča o njegovoj budućnosti pošto je slobodan agent. Jasno je da poslije svega viđenog na "Karađorđu" ne planira da se vrati u Vojvodinu, u kojoj je počeo karijeru, dok su se u posljednje vrijeme najviše spomnjali holandski NEC i Al Nasr iz Emirata. Čini se da još Tadić nije odlučio, možda čak ni da li će biti fudbaler ili trener.

"Ne znam još šta ću raditi... Tek ćemo vidjeti šta će se desiti", dodao je Tadić.

S kim se vidio na Vojvodina - Ajaks?

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Dušan Tadić je meč pratio u društvu selektora Srbije Veljka Paunovića. Sjedili su jedan do drugoga u loži Vojvodine, a kraj njega su bili takođe i Vladimir Jugović, Branko Radujko, Ljubomir Apro, Dragoljub Zbiljić i Dušan Bajatović.

Takođe, Tadić je tokom meča razgovarao i sa Mariom Đurovskim, Milovanom Rajevcem, kao i Đordijem Krojfom iz Ajaksa.

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