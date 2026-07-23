logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zabavite se u Srbiji": Dušan Tadić posjetio fudbalere Ajaksa pred meč sa Vojvodinom

"Zabavite se u Srbiji": Dušan Tadić posjetio fudbalere Ajaksa pred meč sa Vojvodinom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dušan Tadić je posjetio fudbalere Ajaksa u Novom Sadu uoči meča sa Vojvodinom i poželio im da se zabave i uživaju u Srbiji.

Dušan Tadić posjetio fudbalere Ajaksa u Novom Sadu Izvor: Printscreen/X/AFC Ajax

Dušan Tadić je ostavio veliki trag u oba kluba koja će odmjeriti snage u Ligi konferencija večeras. Vojvodina dočekuje Ajaks u Novom Sadu i to je meč dva kluba za koja je bivši srpski reprezentativac igrao. Baš zato je i iskoristio priliku da posjeti članove bivšeg kluba.

Bio je u hotelu gdje su smešteni fudbaleri holandskog tima i tamo je pričao sa igračima, članovima stručnog štaba i ljudima koji su se tu našli i potvrdio je da će da bude na utakmici.

"Zdravo svim, srećan sam što ste došli i što vidim neke ljude koje znam, sve koji su tu, igrače, stručni štab. Nadam se da ćete se lijepo provesti i da ćete uživati u Srbiji", rekao je Tadić.

Za koga će da navija dok čeka da izabere naredni klub u karijeri? Vidjećemo večeras.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Tadić fudbal FK Vojvodina Ajaks Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC