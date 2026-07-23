"Zabavite se u Srbiji": Dušan Tadić posjetio fudbalere Ajaksa pred meč sa Vojvodinom

Dušan Tadić je posjetio fudbalere Ajaksa u Novom Sadu uoči meča sa Vojvodinom i poželio im da se zabave i uživaju u Srbiji.

Izvor: Printscreen/X/AFC Ajax

Dušan Tadić je ostavio veliki trag u oba kluba koja će odmjeriti snage u Ligi konferencija večeras. Vojvodina dočekuje Ajaks u Novom Sadu i to je meč dva kluba za koja je bivši srpski reprezentativac igrao. Baš zato je i iskoristio priliku da posjeti članove bivšeg kluba.

Bio je u hotelu gdje su smešteni fudbaleri holandskog tima i tamo je pričao sa igračima, članovima stručnog štaba i ljudima koji su se tu našli i potvrdio je da će da bude na utakmici.

"Zdravo svim, srećan sam što ste došli i što vidim neke ljude koje znam, sve koji su tu, igrače, stručni štab. Nadam se da ćete se lijepo provesti i da ćete uživati u Srbiji", rekao je Tadić.

Za koga će da navija dok čeka da izabere naredni klub u karijeri? Vidjećemo večeras.

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