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Vraća se Dušan Tadić: Vojvodina nije uspjela, ali Holanđani jesu

Vraća se Dušan Tadić: Vojvodina nije uspjela, ali Holanđani jesu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Iskusni vezista Dušan Tadić ponovo će igrati u Holandiji, ali ne u Ajaksu.

Dušan Tadić se vraća uHolandiju Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kapiten Srbije i Ajaksa Dušan Tadić, mogao bi da se vrati na mjesto uspjeha. Kako prenose holandski mediji, tačnije "Voetbalzone", iskusni vezista je na pragu dogovora sa NEC Najmehenom.

Iako su navijači Vojvodine sanjali da ponovo obuče crveno-bijeli dres, još uvek nije vrijeme za povratak za klub u kom se afirmisao kao igrač. Srbin je brzo završio misiju u UAE gdje je igrao za Al Vahdu i imao još godinu dana ugovora, ali ne želi da se odrekne profesionalnog fudbala. Spekulisalo se da će se priključiti stručnom štabu Ajaksa gdje je legenda, međutim, Tadić još nije sve rekao na travnatom terenu.

Dodatni izazov i motivacija u ovoj fazi karijere može mu biti to što je njegov budući klub napravio pravu senzaciju u Erediviziji i završio minulu sezonu kao treći na tabeli. To im je donijelo kvalifikacije za Ligu šampiona i na tom putu im je potreban igrač poput Dušana.

Nije manjkalo Tadiću ponuda uprkos godinama, raspitivali su se za njegove usluge Fenerbahče i Šalke, ali on se odlučio za povratak na dobro poznate terene. Prema navodima Holanđana, uskoro će sve biti zvanično...

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Dušan Tadić

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