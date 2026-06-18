Vojvodina krenula po Dušana Tadića!

Nakon velikih transfera u Novom Sadu Vojvodina pokušava da završi i najveći, da dovede Dušana Tadića nakon što je raskinuo ugovor u Emiratima.

Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Tadić sporazumno je raskinuo ugovor sa ekipom al Vahde, za koju je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima igrao tokom posljednjih godinu dana. Nekadašnji kapiten reprezentacije sada je slobodan u izboru nove sredine, a njegov novi klub mogla bi da bude Vojvodina - koja mu je već poslala ponudu.

Kako prenose mediji iz Turske, ugovor je raskinut na igračevu želju, a to je odmah pokušao da iskoristi Fenerbahče. Čelnici tog kluba pozvali su Dušana Tadića i ponudili mu da se priključi stručnom štabu, ali... Zna se od ranije da Tadić i dalje želi da igra fudbal, pa je vjerovatnije da se njegova karijera nastavi i potraje bar još jednu sezonu.

Isti izvori navode da Dušan Tadić ima na stolu dvije ponude. Jedna je od Šalkea, u kojem igra njegov nekadašnji saigrač Edin Džeko, a druga od Vojvodine - kluba u kojem je ponikao i koji mu je najbliži srcu. U Novom Sadu se ovog ljeta radilo veoma ozbiljno, potrošeno je mnogo novca kako bi se napravio respektabilan tim, a dolazak Tadića bio bi jasan signal da Vojvodina napada titulu u Superligi Srbije!

#SONDAKİKA| Erdem Akbaş: "İsmail Kartal iki gün önce Dusan Tadic’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsmail hoca, sürekli iletişim halinde olduğu Tadic’e ‘Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?’ diye sordu.



Dusan Tadic’e an itibariyle Schalke ve FK Vojvodina’dan da teklif…https://t.co/8uvmjY6LwYpic.twitter.com/l9LwUHJLSW — Tek Yol FENER (@TekYolFener)June 18, 2026

Bio bi to veoma zanimljiv pohod jer bi Vojvodini najveći rival bila Crvena zvezda, koja je prethodnog ljeta željela Tadića. Srpski fudbaler je dugo vagao i na kraju nije potpisao za beogradski tim, a Zvezdan Terzić je nekoliko mjeseci kasnije istakao da je to bio "posljednji voz". Vojvodina je tada iz prikrajka pratila situaciju, ali se nije činilo realno da ukrade bivšeg kapitena nacionalnog tima.

Sada je situacija malo bolja za tim iz Novog Sada. Mnogo je više onih koji vjeruju da bi ovaj transfer mogao da se dogodi. O tome je nedavno pričao Miloš Krasić, a na početku priprema tu temu otvorio je i trener Miroslav Tanjga. Vojvodina je ovog ljeta dovela Hamzu Redžića (Sarajevo), Ifeta Đakovca (Akron Toljati), Nardina Mulahusejnovića (Noa), Dejana Zukića (Volfsberger) i Stefana Mitrovića (Verona) koji je na pozajmici. Tadić bi bio samo "ukras" na ovako bogat prelazni rok.

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