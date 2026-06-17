Tri srpska kluba dobili rivale u Konferencijskoj ligi: Partizan jedini imao sreće

Partizan, Železničar i Vojvodina su na žrijebu dobili protivnike u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Posle žrijeba za Ligu šampiona i Ligu Evrope, održan je i žrijeb za Konferencijsku ligu. Tamo su tri kluba iz Srbije dobila rivale i samo je Partizan imao sreće. Vojvodinu čeka pakao ako ispadne iz Lige Evrope, a ništa bolje nije prošao ni Železničar iz Pančeva.

Crno-bijeli će igrati sa pobjednikom meča UNA Strasen (Luksemburg) i La Fiorite (San Marino).

Novosađani će u slučaju poraza od mađarskog Ferencvaroša da imaju još težeg rivala - holandski Ajaks.

A, tim iz Pančeva ide na portugalsku Bragu.

Mečevi drugog kola kvalifikacija igraće se 23. jula, revanš je na programu 30. jula.