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Tri srpska kluba dobili rivale u Konferencijskoj ligi: Partizan jedini imao sreće

Tri srpska kluba dobili rivale u Konferencijskoj ligi: Partizan jedini imao sreće

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Partizan, Železničar i Vojvodina su na žrijebu dobili protivnike u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Partizan, Železničar i Vojvodina protivnici u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Posle žrijeba za Ligu šampiona i Ligu Evrope, održan je i žrijeb za Konferencijsku ligu. Tamo su tri kluba iz Srbije dobila rivale i samo je Partizan imao sreće. Vojvodinu čeka pakao ako ispadne iz Lige Evrope, a ništa bolje nije prošao ni Železničar iz Pančeva.

Crno-bijeli će igrati sa pobjednikom meča UNA Strasen (Luksemburg) i La Fiorite (San Marino).

Novosađani će u slučaju poraza od mađarskog Ferencvaroša da imaju još težeg rivala - holandski Ajaks.

A, tim iz Pančeva ide na portugalsku Bragu.

Mečevi drugog kola kvalifikacija igraće se 23. jula, revanš je na programu 30. jula.

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Tagovi

Konferencijska liga FK Partizan FK Vojvodina

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