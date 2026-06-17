Ako izgube od Levskog crveno-plavi ponovo idu u Albaniju? Borac ide na Petrokub ili Egnatiju!

Banjalučani dobili protivnika u slučaju da ne uspiju da savladaju Levski iz Sofije.
Banjalučki Borac igraće protiv Levskog iz Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a ukoliko savlada tu prepreku igraće protiv boljeg iz duela Vitebska i Univerzitatee Krajove.
Ukoliko šampion Bih ne uspije da savlada Bugare svoju evropsku kampanju nastaviće u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a sada je poznato i ko ga tamo čeka.
Ako Borac bude poražen od Levskog u kvalifikacijama zaKonferencijsku ligu igraće protiv poražene ekipe iz duela moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Banjalučani će biti domaćini u prvom meču.
To znači da bismo mogli ponovo da gledamo duel sa Egnatijom koju je Borac prije dvije sezone izbacio u kvalifikacijama za Ligu šampiona, nakon boljeg izvođenja penala.
Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu na programu su 23. jula, a revanši sedam dana kasnije.
Parovi drugog kola Konferencijske lige, Staza šampiona
Borac/Levski – Petrokub/Egnatija
Ki Klaksvik/Ater Bisen - Vikingur/Đer
Vitebsk/Univerzitatea – Kairat/Sutjeska
Flora/Iberija – Sabah/Nju Sejnts
Floriana/Šamrok Rovers – kauno Žalgiris/Drita
Vardar/KuPS – Ararat/Riga