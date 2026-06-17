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Ako izgube od Levskog crveno-plavi ponovo idu u Albaniju? Borac ide na Petrokub ili Egnatiju!

Ako izgube od Levskog crveno-plavi ponovo idu u Albaniju? Borac ide na Petrokub ili Egnatiju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Banjalučani dobili protivnika u slučaju da ne uspiju da savladaju Levski iz Sofije.

FK Borac, Konferencijska liga, Gradski stadion Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac igraće protiv Levskog iz Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a ukoliko savlada tu prepreku igraće protiv boljeg iz duela Vitebska i Univerzitatee Krajove.

Ukoliko šampion Bih ne uspije da savlada Bugare svoju evropsku kampanju nastaviće u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a sada je poznato i ko ga tamo čeka.

Ako Borac bude poražen od Levskog u kvalifikacijama zaKonferencijsku ligu igraće protiv poražene ekipe iz duela moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Banjalučani će biti domaćini u prvom meču.

To znači da bismo mogli ponovo da gledamo duel sa Egnatijom koju je Borac prije dvije sezone izbacio u kvalifikacijama za Ligu šampiona, nakon boljeg izvođenja penala.

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu na programu su 23. jula, a revanši sedam dana kasnije.

Parovi drugog kola Konferencijske lige, Staza šampiona

Borac/Levski – Petrokub/Egnatija
Ki Klaksvik/Ater Bisen - Vikingur/Đer
Vitebsk/Univerzitatea – Kairat/Sutjeska
Flora/Iberija – Sabah/Nju Sejnts
Floriana/Šamrok Rovers – kauno Žalgiris/Drita
Vardar/KuPS – Ararat/Riga

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Tagovi

FK Borac Konferencijska liga Egnatija

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