Borac imao težak žrijeb, ali optimizma ne manjka: Imamo iskustva u ekipi, momke koji su pobjeđivali i bolje protivnike

Žrijeb kvalifikacija za Ligu šampiona spojio je Borac i Levski iz Sofije.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Izuzetno težak žrijeb imao je Borac u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pa će već u prvom kolu morati da odmjeri snage sa bugarskim velikanom Levskim iz Sofije.

Nije šampion BiH imao sreće, dobio je možda i najtežeg rivala od svih potencijalnih (Kauno Žalgiris, Sutjeska, Đer, Egnatija, Vitebsk, Atert Bisen), ali su Banjalučani ipak uvjereni da mogu ostvariti cilj i proći u narednu fazu kvalifikacija.

"Mislim da nismo imali sreće. Bilo je i lakših protivnika, ali dobro, šta je - tu je. Pratimo našeg protivnika, i mi se pripremamo i sigurno da ćemo imati teške i zahtjevne utakmice. Međutim, to su kvalifikacije za Ligu šampiona i naravno da ništa nije lagano, pogotovo u evropskom fudbalu", poručio je trener Borca Vinko Marinović, koji se nakon nezgode ponovo priključio ekipi.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

"Nema više gola u gostima, morate da igrate i jednu i drugu utakmicu kvalitetno i nikad ne možete da znate da li vam je prednost domaći teren ili gostujuća utakmica", prokomentarisao je Marinović činjenicu da će Borac 7. ili 8. jula biti domaćin u prvom meču.

Kapiten Srđan Grahovac naglasio je da svi timovi koji su u kvalifikacijama za najprestižnije evropsko klupsko takmičenje imaju kvalitet.

"Igramo kvalifikacije za Ligu šampiona i tu su sve ozbiljne ekipe. Realno, ovako kad se pogleda na papiru, dobili smo jednog od najtežih protivnika. Polako, idemo se dobro spremiti, pripreme su tek počele, treba da se uigramo, da nas zdravlje posluži... Ima dosta do utakmice, ali vjerujem da ćemo ih spremno dočekati u Banjaluci", poručio je Grahovac.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Prvi meč biće odigran na Gradskom stadionu, ali kapiten "crveno-plavih" smatra da nema razlike gdje se igra prva, a gdje druga utakmica.

"Za mene lično ne igra neku ulogu, pogotovo u ovom formatu kada se više ne računa gol u gostima. Mislim da je to manje-više svejedno. Imamo dosta iskustva u ekipi, momke koji su pobjeđivali i bolje protivnike, tako da vjerujemo u prolaz dalje", istakao je kapiten Borca.

Nije baš zadovoljan žrijebom ni Miloš Jojić.

"Generalno, kada pogledamo ekipe koje smo mogli da dobijemo, možda smo mogli da prođemo i bolje, da ima malo više sreće u žrijebu. Međutim, sve ekipe koje su tu, u kvalifikacijama, sigurno da imaju određen kvalitet i da su negdje ekipe podjednake. Ne znači da smo izvukli nekog drugog da bi bilo lakše ili da će protiv Levskog biti teže. Moramo da se usredsredimo na nas, na naše kvalitete, da probamo da nametnemo našu igru i da probamo da prođemo prvo kolo što nam je cilj."

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

U posljednje vrijeme Bugari mnogo ulažu u fudbal, često su njihovi klubovi u završnicama međunarodnih takmičenja, tako da "crveno-plave" očekuje dvomeč sa izuzetno kvalitetnim rivalom.

Samo Sarajevo uspješno Četvrti put Levski igra protiv bh. protivnika, a samo je Sarajevo u dvomečima uspjelo da eliminiše Bugare. Željezničar i Modriča Maxima nisu imali snage da se suprotstave timu iz Sofije. Levski - Željezničar 4:0, 0:0 Levski - Sarajevo 1:0, 1:3 Levski - Modriča Maxima 5:0, 3:0

"Činjenica je da Bugari dosta ulažu u posljednje vrijeme. Nama je manje-više Ludogorec taj koji je poznat, koji godinama igra evropska takmičenja. Ove godine je Levski osvojio prvenstvo, bio je dominantan u domaćoj ligi. Nisam upoznat sa kadrom, ne znam o kojim igračima se radi, a mislim da će naši analitičari treneri da pripreme sve na vrijeme. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo do prve utakmice."

Uprkos svemu, iskusni fudbaler je optimista.

"Dvije utakmice, jedan je protivnik, tako da će svaka utakmici biti po sebi interesantna. Vjerujem da ćemo ostvariti cilj", poručio je Jojić.

Izvor: UEFA.com/printscreen

Nakon duela u Banjaluci, revanš u Sofiji biće odigran sedam dana kasnije, odnosno 14. ili 15. jula, a tačan termin utakmica biće poznat 18. juna.