Borac dobio moguće protivnike u kvalifikacijama: Užasno težak posao čeka šampiona BiH!

UEFA odredila grupe za žrijeb kvalifikacija za Ligu šampiona, a Banjalučani definitivno nisu imali sreće.
Banjalučki Borac počeo je pripreme za narednu sezonu u kojoj će braniti titulu šampiona BIH, ali i igrati kvalifikacije za Ligu šampiona.
Crveno-plavi će danas od 16 časova na žrijebu u Nionu saznati protivnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a pred ovaj žrijeb UEFA je odredila i grupe.
Borac je dobio moguće protivnike u prvom kolu, u kojem će biti nosilac, a djeluje da Banjalučani nisu imali nimalo sreće.
Crveno-plavi za protivnika mogu da dobiju Levski iz Sofije, litvanski Kauno Žalgiris, Sutjesku iz Nikšića, mađarski Đer, Egnatiju, bjeloruski Vitebsk i Atert Bisen iz Luksemburga.
Težak žrijeb dobio je šampion BIH, Levski i Đer su definitivno ekipe za izbjegavanje, a praktično samo protiv prvaka Luksemburga crveno-plavi bi bili favorit.
Oni mnogo poželjniji protivnici, poput maltežanske Florijane, Tre Fiorija iz San Marina ili ekipe inet d'Eskaldes smješteni su u grupu 1.
Evo i sastava grupa.
Grupa 1
Povlašteni: Šamrok Rovers, KuPS, Linkoln Red Imps, Riga, Flora, Larne, Nju Sejnts
Nepovlašteni: Inter d'Eskaldes, Ararat, Sabah, Iberija, Tre Fiori, Floriana, Vardar
Grupa 2
Povlašteni: Drita, BORAC, Vikingur, Kairat, Univerzitatea Krajova, Ki Klaksvik, Petrokub
Nepovlašteni: Levski, Kauno Žalgiris, Sutjeska, Đer, Egnatija, Vitebsk, Atert Bisen
Žrijeb drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona biće održan u srijedu, a Borac će u slučaju prolaska i u drugoj rundi biti povlašten.