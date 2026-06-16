Borac dobio moguće protivnike u kvalifikacijama: Užasno težak posao čeka šampiona BiH!

UEFA odredila grupe za žrijeb kvalifikacija za Ligu šampiona, a Banjalučani definitivno nisu imali sreće.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučki Borac počeo je pripreme za narednu sezonu u kojoj će braniti titulu šampiona BIH, ali i igrati kvalifikacije za Ligu šampiona.

Crveno-plavi će danas od 16 časova na žrijebu u Nionu saznati protivnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a pred ovaj žrijeb UEFA je odredila i grupe.

Borac je dobio moguće protivnike u prvom kolu, u kojem će biti nosilac, a djeluje da Banjalučani nisu imali nimalo sreće.

Crveno-plavi za protivnika mogu da dobiju Levski iz Sofije, litvanski Kauno Žalgiris, Sutjesku iz Nikšića, mađarski Đer, Egnatiju, bjeloruski Vitebsk i Atert Bisen iz Luksemburga.

Težak žrijeb dobio je šampion BIH, Levski i Đer su definitivno ekipe za izbjegavanje, a praktično samo protiv prvaka Luksemburga crveno-plavi bi bili favorit.

Oni mnogo poželjniji protivnici, poput maltežanske Florijane, Tre Fiorija iz San Marina ili ekipe inet d'Eskaldes smješteni su u grupu 1.

Evo i sastava grupa.

Grupa 1

Povlašteni: Šamrok Rovers, KuPS, Linkoln Red Imps, Riga, Flora, Larne, Nju Sejnts

Nepovlašteni: Inter d'Eskaldes, Ararat, Sabah, Iberija, Tre Fiori, Floriana, Vardar

Grupa 2

Povlašteni: Drita, BORAC, Vikingur, Kairat, Univerzitatea Krajova, Ki Klaksvik, Petrokub

Nepovlašteni: Levski, Kauno Žalgiris, Sutjeska, Đer, Egnatija, Vitebsk, Atert Bisen

Žrijeb drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona biće održan u srijedu, a Borac će u slučaju prolaska i u drugoj rundi biti povlašten.