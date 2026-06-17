još jedan "pakleni" žrijeb za crveno-plave: Borac ako prođe Bugare ide na Bjeloruse ili Rumune!

Poznat potencijalni protivnik Borca u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ako crveno-plavi eliminišu Levski.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca svoj evropski put počeće u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u kojem će se sastati protiv Levskog iz Sofije.

Prvi meč igraće se 7. Ili 8. jula u Banjaluci, a revanš sedam dana kasnije u Bugarskoj, a poznato je i ko je mogući protivnik crveno-plavih ukoliko uspješno savladaju prvu prepreku.

Ukoliko prođu Levski izabranici Vinka Marinovića igraće protiv pobjednika duela između bjeloruskog Vitebska i Univerzitatee Krajove.

Prvi mečevi na programu su 23. jula, a revanši sedam dana kasnije.

Svi parovi drugog kola:

Grupa 1

Mjalbi – Linkoln Red Imps/Inter dEskaldes

Tre Fiori/Larne – Crvena zvezda

Sabah /Nju Sejnts – Vardar/KuPS

Ki klaksvik/Atert Bisen – Kauno Žalgiris/Drita

Arhus – Leh Poznanj

Ararat/Riga – Floriana/Šamrok Rovers

Grupa 2

BORAC/Levski – Vitebsk/Univerzitatea Krajova

Omonija – Kairat/Sutjeska

Tun – Dinamo

Vikingur/Đer – Hapoel B.Š.

Flora/Iberija – Slovan

Petrokub/Egnatija - Celje

Ukoliko Borac bude eliminisan u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a poznato je i koga tamo može da dobije.

U tom slučaju igraće protiv poraženog iz duela Petrokub - Egnatija, poraženog iz duela Vitebsk - Univerzitatea Krajova ili poraženog iz duela Ki Klaksvika i Atert Bisena.