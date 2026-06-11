Uroš Nikolić vratio desetku i oprostio se od Vojvodine: "Bilo je dosta lijepih, a i manje lijepih trenutaka"

Ofanzivni vezista Vojvodine Uroš Nikolć napustio je klub poslije četiri godine. Objavio je emotivni oproštaj za kraj.

Izvor: MN PRESS

Ofanzivni vezista Vojvodine Uroš Nikolić (32) napustio je "Staru damu" srpskog fudbala poslije četiri godine. U oproštajnom pismu je naveo da je bilo i lijepih i "manje lijepih" trenutaka, ukazavši na to da odlazi i dijelom razočaran.

Nažalost, sa desetkom na leđima, Uroš Nikolić ove godine igrao je samo do septembra i na pozicijama desnog krila i isturenog veziste zablistao u pobjedi protiv Spartaka (gol i asistencija), ali je nestao iz tima dok je jesen odmicala.

U oproštajnoj poruci se osjeća njegova snažna emocija, žal zbog odlaska i ljubav prema klubu, ali i ogorčenost zbog, kako je naveo, nepoštovanja dogovora. Ukazao je na to da mu nije bilo dozvoljeno da ode kada je tražio i isticao da je za Vošu igrao sve što je bilo potrebno.

Pročitajte oproštajno pismo Uroša Nikolića, objavljeno poslije njegovih 97 nastupa i 15 golova, uz 12 asistencija za Vojvodinu.

"Sve ovo je postalo preteško"

"Vošo, došlo je vrijeme da se pozdravimo. Sve ovo je postalo previše teško i za tebe i za mene... Bilo je dosta lijepih, a i manje lijepih trenutaka, a ja ti nisam dao ono što sam mogao i to je jedina stvar zbog koje mi je žao Većina nema pojma šta se tu desilo i šta se tu nije poklopilo. Jednostavno, moj odnos sa upravom nije bio dobar. Sve je to počelo od trenutka kad sam tražio da napustim klub".

"Ima tu i moje greške, jer ne volim nepravdu, ne volim da čujem 'zaslužujes da igraš, ne igraš iz drugih razloga, mnogi te ne vide i prave mi problem da te stavim od kad si tražio da ideš'... A, poslije isti ti pričaju kako sam im jako bitan i važan. Bilo je perioda gdje nisam želio da igram, da budem više dio ove priče i to je jedina istina a pričalo se da sam povrijeđen, sklonjen, a nisam bio suspendovan i uvijek je izgovor bio 'povrijeđen je'", naveo je Nikolić.

Godinama odsustvovao zbog povrede Uroš Nikolić je učio fudbal u Radničkom u rodnom Nišu i u Partizanu, a sa seniorskim fudbalom se susreo u Videotonu. Potom je proveo godinu dana u Jagodini, pa je otišao u Dinamo Minsk, stekao evropsko iskustvo, pa prešao u Makabi Tel Aviv. U srpski fudbal se vratio 2022. na poziv tadašnjeg trener Voše Milana Rastavca. Dok je igrao za Makabi Tel Aviv doživio je jako komplikovanu povredu tetive, koju je bio pokidao i postojala je prijetnja da više ne igra fudbal. Oporavljao se dvije i po godine i vratio na teren.

"Ima tu i sujete i greške drugih - koji ne znaju da poštuju dogovor i održe svoju riječ. Znali su zbog čega sam želio da napustim klub, obećali, pružili ruku i na kraju nisu održali svoju riječ. Iako su dobili sve što su tražili, nisu dozvolili da odem. Riječi su jedno, a djela pričaju o čovjeku".

"Sve to na stranu ti ćeš biti uvijek za mene nešto posebno! Fudbal je moj život a kod tebe sam se vratio poslije tako duge pauze i teške povrede, dala si mi novu šansu i vratila pola mog srca... Zato sam za tebe igrao sve, gdje god bi me stavili... Od beka, do špica! Siguran sam da se to neće ponoviti!"

"Novi Sad će zauvijek ostati u mom srcu. Najbolji dan u mom životu se desio ovdje. Postao sam otac jedne posebne djevojčice. Život je ovde dobio smisao. U današnjem društvu gdje je lopov 'snašao se u životu', a dobar čovjek 'vidi ga, budala', čini mi se i trudim se da budem ovo drugo. Neko ko je tu uvijek za druge kad je teško, jer zna kako je kad nikog nema".

"Čovjek koji ne prlja svoj obraz,ne gleda interese i ne spušta glavu nikad. Ne dozvoljava da mu bilo ko priča šta može, a šta ne u životu. Nadam se da ćeš naći više ovakvih budala, jer onda sam siguran da ćeš opet biti tamo gdje zaslužuješ i gdje pripadaš! A ja, ja ću uvijek biti tvoj navijač gdje god bio! Do sljedećeg viđenja, Uroš".

Uroš Nikolić neće biti dio tima Vojvodine koji je počeo u srijedu pripreme pod vođstvom trenera Miroslava Tanjge. Novosađani će sljedeće nedelje saznati ime protivnika u kvalifiacijama za Ligu Evrope, a među potencijalnim rivalima je i Hajduk iz Splita.

U prvim danima priprema Vojvodina je dogovorila i realizovala nekoliko važnih transfera - najprije je došao iskusni centarfor Nardin Mulahusejnović iz Noe iz Azerbejdžana, dogovoren je skupocjeni transfer Ifeta Đakovca iz Akrona za 1,3 miliona evra, a zvanično je dio ekipe postao i Stefan Mitrović, bivši reprezentativac Srbije i nekadašnje krilo Crvene zvezde.

Bonus video: Miroslav Tanjga o dolasku Dušana Tadića

Pogledajte 00:58 Miroslav Tanjga o dolasku Dušana Tadića u Vojvodinu Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)