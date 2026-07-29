Oglasio se predsjednik KK Borac: Budžet nam je mizeran, biće podvig ako opstanemo u Ligi BiH i ABA 2!

Predsjednik banjalučkog kluba upozorio je na lošu finansijsku situaciju.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

KK Borac Banja Luka nalazi se u veoma teško finansijskoj situaciji i veliko je pitanje sa kakvim će igračkim kadrom dočekati predstojeću sezonu. Banjalučki klub trebalo bi da nastupi u Ligi BiH i ABA 2 ligi, ali ogroman problem stvara činjenica što je budžet kluba drastično smanjen. Takođe, crveno-plavi nemaju nijednog igrača pod ugovorom, pa je nezahvalno govoriti o bilo čemu, a kamoli o ambicijama u takvoj situaciji.

"Jako smo mizerni po pitanju budžeta koji smo dobrano smanjili. Napravićemo presedan i u ekipi biće samo djeca iz Banjaluke kojoj ćemo dati priliku da igraju. Biće to prvi put da jedna naša ekipa ima samo momke iz svog omladinskog pogona i iz našeg grada. Zahvalni smo na podršci kabinetu predsjednika Republike Srpske i Vladi RS koji su do sada pomagali da bi klub mogao igrati na ovom nivou. Ako bi grad prepoznao ovaj naš rad i povećao učešće siguran sam da bismo mogli biti na jako velikom nivou. Ovako, borićemo se za opstanak i ako opstanemo u Ligi BiH i ABA 2 ligi biće to podvig", rekao je predsjednik kluba Milan Đajić za dnevni list Glas Srpske.

Pripreme ekipe trebalo bi da počnu sljedeće sedmice pod vođstvom trenera Marka Šćekića. Borac će se takmičiti u Ligi BiH koja bi trebalo da broji 16 ekipa, dok je u ABA 2 ligi smješten u grupu A zajedno sa Vojvodinom, Mornarom i Madžarijem iz Skoplja.

"Nama je drago što smo za deset godina, koliko sam u klubu, imamo našu djecu koja mogu da igraju za prvi tim. Kada smo došli u klub nijedno dijete nije bilo u omladinskim kategorijama tako da je to ogledalo našeg rada, naš najveći uspjeh i naša misija. Ako nekome treba košarka u gradu na većem nivou onda treba da se potrudi i da nas podrži", riječi su prvog čovjeka kluba, ali i predsjednika KS RS.

(mondo.ba/Glas Srpske)

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