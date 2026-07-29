Savršen početak, pa pakao u novembru: Kompletan raspored KK Crvena zvezda u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde imaju povoljan raspored na startu sezone i mogli bi da uhvate lijep zalet za nastavak takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde počinju evroligašku sezonu 24. septembra, kada će dočekati ekipu Žalgirisa u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će na domaćem terenu i završiti regularni dio sezone - 15. aprila protiv Olimpije iz Milana. Crveno-bijeli imaju i te kako poželjan raspored na startu sezone, pošto su u prvih devet kola domaćini šest puta. Tu su samo dvije plej-of ekipe, Žalgiris i Hapoel Tel Aviv, pa će izabranici Ibona Navara imati priliku da naprave lijep zalet za nastavak takmičenja.

Već u oktobru nas čeka prvi jvečiti derbi, kada će Partizan dočekati Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni (22. oktobar). U novembru crveno-bijele čeka znatno zahtjevniji raspored, pošto će imati četiri gostovanja zaredom - Olimpijakosu, Realu, Olimpiji i Barseloni. Ni početak decembra neće biti mnogo lakši, pošto će na noge Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu.

Novu godinu učesnik prošlosezonskog plej-ina otvara utakmicama na domaćem terenu, protiv Asvela i Reala, a dočekaće još i Barselonu, dok će na gostovanja Žalgirisu i Bešiktašu.

U februaru je na programu drugi vječiti derbi, Crvena zvezda će 11. dočekati Partizan, a gostuje Bajernu i Bakoniji. U martu crveno-bijeli čekaju Fenerbahče, Dubai, Olimpijakos i Valensiju, a gostuju Makabiju, Efesu i Virtusu.

U aprilu će mnogo stvari već biti poznato, a Zvezda će ugostiti Panatinaikos i Milano, dok gostuje Hapoelu koji će svoje mečeve igrati u Bugarskoj.

I ove sezone imaćemo 10 duplih kola i raspored nije ništa manje zahtjevan nego prošle...

Kompletan raspored Crvene zvezde u Evroligi:

1. kolo: Crvena zvezda - Žalgiris (24. septembar, 20.00)

2. kolo: Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv (29. septembar, 20.00)

3. kolo: Crvena zvezda - Anadolu Efes (1. oktobar, 20.00)

4. kolo: Dubai - Crvena zvezda (9. oktobar, 20.00)

5. kolo: Asvel - Crvena zvezda (13. oktobar, 20.00)

6. kolo: Crvena zvezda - Pariz (16. oktobar, 20.00)

7. kolo: Partizan - Crvena zvezda (22. oktobar, 20.45)

8. kolo: Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv (27. oktobar, 20.00)

9. kolo: Crvena zvezda - Bajern Minhen (29. oktobar, 20.00)

10. kolo: Olimpijakos - Crvena zvezda (6. novembar, 21.15)

11. kolo: Real Madrid - Crvena zvezda (12. novembar, 21.00)

12. kolo: Olimpija Milano - Crvena zvezda (17. novembar, 20.30)

13. kolo: Barselona - Crvena zvezda (20. novembar, 20.30)

14. kolo: Crvena zvezda - Virtus Bolonja (24. novembar, 19.00)

15. kolo: Fenerbahče - Crvena zvezda (3. decembar, 20.45)

16. kolo: Valensija - Crvena zvezda (11. decembar, 20.30)

17. kolo: Panatinaikos - Crvena zvezda (16. decembar, 21.15)

18. kolo: Crvena zvezda - Bešiktaš (18. decembar, 20.30)

19. kolo: Crvena zvezda - Baskonija (23. decembar, 20.00)

20. kolo: Pariz - Crvena zvezda (30. decembar, 20.45)

21. kolo: Crvena zvezda - Asvel (8. januar, 20.00)

22. kolo: Crvena zvezda - Real Madrid (12. januar, 20.00)

23. kolo: Žalgiris - Crvena zvezda (14. januar, 20.00)

24. kolo: Crvena zvezda - Barselona (22. januar, 20.00)

25. kolo: Bešiktaš - Crvena zvezda (28. januar, 20.00)

26. kolo: Bajern Minhen - Crvena zvezda (3. februar, 20.30)

27. kolo: Baskonija - Crvena zvezda (5. februar, 20.30)

28. kolo: Crvena zvezda - Partizan (11. februar, 20.00)

29. kolo: Crvena zvezda - Fenerbahče (5. mart, 20.00)

30. kolo: Makabi Tel Aviv - Crvena zvezda (9. mart, 20.05)

31. kolo: Crvena zvezda - Dubai (12. mart, 20.00)

32. kolo: Crvena zvezda - Olimpijakos (19. mart, 20.00)

33. kolo: Anadolu Efes - Crvena zvezda (23. mart, 20.30)

34. kolo: Crvena zvezda - Valensija (26. mart, 20.00)

35. kolo: Virtus Bolonja - Crvena zvezda (31. mart, 20.30)

36. kolo: Crvena zvezda - Panatinaikos (6. april, 20.30)

37. kolo: Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda (8. april, 20.00)

38. kolo: Crvena zvezda - Olimpija Milano (15. april, 20.00)

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