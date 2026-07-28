Crvena zvezda dovela još jedno pojačanje: Srbin potpisao, ispunio je dječački san

Crvena zvezda potvrdila je dolazak novog pojačanja - Vojina Medarevića.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Crvena zvezda dovela je još jedno pojačanje, na Mali Kalemegdan je stigao Vojin Medarević. U pitanju je momak rođen 2002. godine visok 206 centimetara i može da pokriva pozicije centra i krilnog centra.

Njegov dolazak crveno-bijeli najavili su rečima "Bila noć il' dan, java ili san", pa su nešto kasnije potvrdili i o kome se radi poslije prve zagonetne poruke.

Талентовани крилни центар Војин Медаревић, нови је кошаркаш КК Црвена звезда Меридианбет!



Рођени Зрењанинац тако је, као велики Звездаш, остварио своју дечачку жељу и носиће црвено-бели дрес вољеног клуба!



Војине, добро дошао у своју Црвену звезду!#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/ooTmTFIjdu — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)July 28, 2026

"Rođeni Zrenjaninac je tako kao veliki zvezdaš ostvario svoju dječačku želju i nosiće crveno-bijeli dres svog voljenog kluba. Baza domaćih igrača je njegovim dolaskom ojačana i još jedan član bi trebalo da doprinese rezultatima Zvezde u sezonama koje dolaze. Dobro došao u Crvenu zvezdu", stoji u objavi.

Medarević je košarkom počeo da se bavi u rodnom Zrenjaninu u lokalnom Zrenjanincu, pa je otišao u Novi Sad gdje je privukao dosta pažnje. Uloga u Spartaku probila ga je do jednog od najzvučnijih imena kada je u pitanju staž u srpskim klubovima.

Medarević je profesionalnu karijeru počeo u Dinamiku i tamo je igrao u KLS i sticao iskustvo, pa je od aprila 2023. godine u timu Vlade Jovanovića pokazao šta sve zna. U prethodnoj sezoni u ABA ligi je na 16 mečeva imao prosjek od 6,1 poena i 4,1 skok. U KLS je bio jedan od najzaslužnijih za to što je Spartak osvojio titulu na završnom turniru u Nišu. U polufinalu u Nišu Zvezdi je ubacio osam poena u pobjedi Subotičana u posljednjim sekundama (90:89), dok je u finalu protiv FMP-a ubacio pet poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!