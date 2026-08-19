Tamir Blat tek stigao iz Makabija u Hapoel Tel Aviv i potpisao milionski ugovor, ali trener Dimitris Itudis ga ni na koji način ne želi u timu.

Izvor: MN PRESS

Hapoel iz Tel Aviva doveo je ovog ljeta izraelskog plejmejkera Tamira Blata (29) iz Makabija i dao mu trogodišnji ugovor na čak 4,5 miliona dolara, ali trener Dimitris Itudis (55) ga ne želi u timu. Zbog te paradoksalne situacije, klub na čelu sa bogatašem Oferom Janajem u potrazi je za tim kojem bi pozajmio iskusnog organizatora igre, ali nije našao rješenje.

Za sada se zna da će Tamir Blat biti van ekipe kada Itudis bude okupio one koje želi u Sofiji, na početku priprema. Bez obzira na to, prema ugovoru ga za ovu sezonu očekuje plata od 1,5 miliona dolara, ali još nije jasno gdje će nastupati.

Prema tekstu novinara Efrata Amorabana sa portala "ynet.co.il", grčki trener je od samog početka jasno stavio do znanja da ne računa na Blata. "Neće mu dopustiti da bude na treninzima", tvrdi za taj medij izvor iz kluba, što govori o tome koliko je Itudis izričit u namjeri da Blat ne bude ni dio rotacije.

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Vidi opis Izraelac stigao za 4,5 miliona evra a Dimitris Itudis ga ne pušta u tim: "Ni na treninge" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Sin legendarnog američkog trenera Dejvida Blata je u komplikovanoj situaciji, kao i njegov klub, jer je veći dio evroligaških timova već sastavio timove za nastupajuću sezonu, a neki su i počeli pripreme. Prije potpisa za Hapoel, Tamir Blat igrao je u Evroligi od 2021. za Albu dvije sezone, pa tri za Makabi, a uz to nastupa i za reprezentaciju Izraela.

Na poziciji plejmejkera, Hapoel Tel Aviv ima prije svega srpskog košarkaša Vasilija Micića, a od ovog ljeta tu je i češki veteran Tomaš Satoranski, koji je došao iz Barselone.

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Pogledajte 01:14 Tajmaut Dimitris Itudis Izvor: arena 4 premium Izvor: arena 4 premium

(MONDO)