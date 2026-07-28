Džered Batler oduševio navijače Zvezde: Evo gdje je mjesec dana pred start priprema

Američki bek Džered Batler je već počeo pripreme za novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler brusi formu u Americi. Sjajni bek je očigledno završio sa odmorom i punom parom trenira na nekadašnjem univerzitetu Bejloru.

Društvo mu pravi još nekoliko bivših polaznika prestižnog koledža, a tu je još jedno ime dobro poznato zvezdaškoj javnosti - Fredi Gilespi. Batler i Fredi su veliki prijatelji i navodno je preporuka bivšeg centra crveno-bijelih imala velikog uticaja da Batler stigne u Beograd i prvi put se okuša na evropskoj sceni.

Produžio ugovor sa Zvezdom

Džeed Batler ostaje makar još sezonu na Malom Kalemegdanu, uprkos ponudama koje su pristizale sa svih strana. Očigledno je sportski sektor Zvezde prošlog ljeta odradio sjajan posao, pošto odavno nismo vidjeli igrača poput Batlera na našim terenima.

"Batler će tako biti izuzetno važan dio ekipe crveno-bijelih u narednoj sezoni, u kojoj će na klupi sjediti novi trener Ibon Navaro. Sportski sektor KK Crvena zvezda uložio je velike napore kako bi zadržao u svojim redovima igrača koji je imao i koji će imati izuzetno važnu ulogu u našem timu", naveli su iz Zvezde i time potvrdili priču o interesovanjima. Batler je imao NBA klauzulu u ugovoru, međutim, odlučio je da u narednoj sezoni pokuša da ostvari veći uspjeh sa crveno-bijelima.

Crvena zvezda pripreme za novu sezonu počinje krajem avgusta, a za sada su tim pojačali dovođenjem Patrika Boldvina, Džonatana Motlija, Davida Kramera i Krisa Džonsa.

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