Transfer Jovana Miloševića iz Štutgarta u Udineze donosi Vojvodini značajnu zaradu, dok Partizan ostaje bez novca.

Izvor: Hansjürgen Britsch / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski fudbaler Jovan Milošević prešao je iz Štutgarta u Udineze za 8 miliona evra, iako se prvobitno činilo da će u Bragu. Na kraju se dogodio preokret i Kosta Runjaić ga je ubijedio da se oproba i Seriji A, ligi koja se toliko puta do sada pokazala kao idealna za srpske igrače.

A da li će srpski klubovi za koje je igrao Milošević imati nešto od ovog transfera? Ukratko - Vojvodina hoće, a Partizan na kraju ništa nije zaradio, iako je u Humskoj ovaj mladi fudbaler zapravo "oživio" karijeru.

Koliko je zaradila Vojvodina?

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Pri prodaji Miloševića u Štutgart u ugovor je ubačena klauzula koja "staroj dami" donosi 15 odsto od narednog transfera. Tako će za Jovana Miloševića dobiti još dodatnih 1,1 miliona evra, na već onih 1,2 miliona evra koliko je Vojvodina zaradila kada je u ljeto 2023. godine ostala bez svog napadača.

Vidi opis Vojvodina zaradila od transfera Jovana Miloševića u Udineze: Partizan izvisio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tražio se Milošević, išao na poziciju u St. Galen u Švajcarskoj, da bi tek od ljeta 2025. godine eksplodirao u Partizanu kod Srđana Blagojevića. Postigao je čak 19 golova za crno-bijele i imao je pet asistencija, međutim oni nisu imali novca da ga otkupe.

Prešao je potom na pozajmicu u Verder za 650 hiljada evra, koji ga takođe nije otkupio zbog previše novca koji je tražio Štutgart, tako da je ovog ljeta radio sa "švabama" i čekao transfer. Izabrao je Udineze i njegova selidba obradovala je dakle rukovodstvo Vojvodine, ne i Partizana koji nije zaradio na njemu.

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Pogledajte 00:14 Jovan Milošević za Štutgart Izvor: kickersTV Izvor: kickersTV

(MONDO)