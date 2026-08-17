Bivši fudbaler Vojvodine i Partizana Jovan Milošević odlazi iz Bundeslige, a Braga plaća 8.000.000 evra za njegov transfer.

Izvor: MN PRESS

Srpski napadač i bivši fudbaler Partizana Jovan Milošević karijeru će nastaviti u Portugalu, pošto će Braga platiti Štutgartu čak 8.000.000 evra za njegove usluge! Pregovori su u završnoj fazi i sada su ostale da se dogovore samo sitnice prije nego što Milošević potpiše višegodišnju saradnju sa jednim od najboljih portugalskih timova.

Po svemu sudeći, Jovan Milošević će biti "opklada" Brage koja mu nudi petogošnji ugovor i očigledno ga planira kao dugoročno rješenje u napadu. Ni za srpskog napadača odlazak u Portugal ne bi trebalo da bude loš potez - bilo je očigledno da u Štutgartu ne planiraju da mu daju šansu, a pozajmice poput onih u Partizanu i Verderu već je prerastao.

Vidi opis Ništa od povratka u Partizan: Jovan Milošević odlazi za osam miliona evra u Portugal Jovan Milošević u dresu Partizana slavi gol. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Vijesti o transferu Jovana Miloševića iz Štutgarta u Bragu prvo su stigle od dobro obaviještenih novinara u Njemačkoj, a zatim su ih potvrdili i najuticajniji mediji iz Portugala. To znači da bi posao trebalo vrlo brzo da bude završen, pa nam ostaje samo da vidimo kako će se bivši fudbaler Vojvodine i Partizana snaći na novoj adresi.

Braga je ovog ljeta učestvovala u kvalifiakcijama za Konferencijsku ligu. U drugoj rundi kvalifikacija savladali su Železničar iz Pančeva, a u trećem kolu Dinamo iz Minska. Na posljednjoj prepreci pred ligašku fazu Portugalce čeka Austrija iz Beča, a Braga će ukoliko se plasira u takmičenje imati veoma visoke ambicije.

Ko je Jovan Milošević?

Srpski napadač Jovan Milošević (21) rođen je u Čačku, a nakon što je u rodnom gradu napravio prve korake u dresu Borca pojačao je novosadsku Vojvodinu i godinama bio njen član. Uslijedio je 1,2 miliona evra težak transfer u Njemačku, ali se ispostavilo da Jovan nije napravio pravi potez kada je potpisao za Štutgart. Išao je na pozajmice u Sent Galen, Partizan i Verder, a za ta tri kluba igrao je bolje nego za onaj koji ga je kupio i koji mu nije dao šansu - zapravo, u dresu "švaba" Milošević ima tek šest mečeva.

Najbolje partije u karijeri pružio je kao fudbaler Partizana, za koji je na 30 mečeva postigao 19 golova uz pet asistencija. Period u Humskoj pogurao ga je i ka dresu seniorske reprezentacije Srbije, za koju je do sada odigrao dva meča - jedan kod Dragana Stojkovića i jedan kod Veljka Paunovića. Ranijih godina redovno je bio među najboljim igračima u svom uzrastu u mlađim kategorijama nacionalnog tima.

Bonus video:

Pogledajte 01:02 Jovan Milošević dao gol za Verder na debiju Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

(MONDO)