Prvi poraz košarkaša Borca u 2026. godini! Banjalučani s prvog mjesta idu u Ligu 6

Košarkaši Borca prvim ovogodišnjim porazom su okončali ligaški dio prvenstva Bosne i Hercegovine!

Izabranici Marka Šćekića u ovoj 2026. godini nisu dosad doživjeli nijedan poraz u prvenstvu BiH, pa su superiorno osvojili prvo mjesto na tabeli pred "Ligu 6".

Međutim, nakon 13. uzastopnih trijumfa, Banjalučani su poraženi u subotnjem derbiju na "Pecari".

ŠIROKI - BORAC 89:87 (23:27, 25:23, 23:21, 18:16)

U Širokom Brijegu je viđena danas izuzetno neizvjesna utakmica, timovi su se smjenjivali u vođstvu, a ključnu prednost za pobjedu, hercegovački košarkaši su stekli u samom finišu utakmice kada su otišli na "plus šest".

Borac je trojkom Boriše Zirojevića ponovo uhvatio priključak, međutim, gosti više od časnog poraza nisu mogli. I to prvog poslije 28. decembra prošle godine kada je Sloboda, takođe u tijesnom i neizvjesnom meču slavila u banjalučkom "Boriku" (60:62).

U domaćem taboru najbolji pojedinci bili su Amerikanac D'Mitrik Trajs sa 21 poenom, dva manje upisao je Dominik Vujanović, dok je kod Banjalučana najefikasniju partiju zabilježio Dušan Makitan sa 15 pogodaka uz 15 skokova i pet asistencija. Inače, mladi centar Borca će po završetku sezone preseliti u NCAA tim Ohaja.

Dvocifreni učinak kod crveno-plavih ostvarili su još Dešon Kuper (13), Boriša Zirojević (11) i Darko Talić (10).

Već narednog vikenda startuje Liga 6 za šampiona BiH u kojoj će osim Borca i Širokog učestvovati Sloboda iz Tuzle i Jahorine s Pala, uz naravno sarajevsku Bosnu i Igokeu m:tel.

