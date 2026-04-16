Dušan Makitan odlazi iz Banjaluke: Krilni centar crveno-plavih karijeru nastavlja u NCAA

Dušan Makitan neće više nositi dres KK Borac Banja Luka po završetku ove sezone.
Krilni centar Dušan Makitan (2005.) napustiće KK Borac Banja Luka nakon sjajne sezone. Makitan je bilježio odlične brojke kako u ABA 2 ligi, tako i u Košarkaškoj ligi BiH, što će naplatiti odlaskom u NCAA, na koledž Ohajo, saopšteno je iz kluba.
Kad je riječ o drugorazrednom regionalnom takmičenju, Makitan je na 8 utakmica, koliko su Banjalučani odigrali, prosječno igrao 32.1 minut i bilježio 13.9 poena, 8.3 skokova i 0.9 asistencija.
Na 23 meča u bh. prvenstvu brojke su još bolje – igrao je 32.3 minuta i upisivao dabl-dabl učinak u prosjeku (15.2 poena, 10.2 skokova i 2.5 asistencija).
Osim KK Borac Banja Luka, Makitan je u dosadašnjem toku karijere nastupao za Igokeu m:tel i Vršac.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)