Dušan Makitan odlazi iz Banjaluke: Krilni centar crveno-plavih karijeru nastavlja u NCAA

Dušan Makitan neće više nositi dres KK Borac Banja Luka po završetku ove sezone.

Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

Krilni centar Dušan Makitan (2005.) napustiće KK Borac Banja Luka nakon sjajne sezone. Makitan je bilježio odlične brojke kako u ABA 2 ligi, tako i u Košarkaškoj ligi BiH, što će naplatiti odlaskom u NCAA, na koledž Ohajo, saopšteno je iz kluba.

Kad je riječ o drugorazrednom regionalnom takmičenju, Makitan je na 8 utakmica, koliko su Banjalučani odigrali, prosječno igrao 32.1 minut i bilježio 13.9 poena, 8.3 skokova i 0.9 asistencija.

Na 23 meča u bh. prvenstvu brojke su još bolje – igrao je 32.3 minuta i upisivao dabl-dabl učinak u prosjeku (15.2 poena, 10.2 skokova i 2.5 asistencija).

Osim KK Borac Banja Luka, Makitan je u dosadašnjem toku karijere nastupao za Igokeu m:tel i Vršac.

