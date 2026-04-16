logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Makitan odlazi iz Banjaluke: Krilni centar crveno-plavih karijeru nastavlja u NCAA

Dragan Šutvić
0

Dušan Makitan neće više nositi dres KK Borac Banja Luka po završetku ove sezone.

Dušan Makitan ide u NCAA Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

Krilni centar Dušan Makitan (2005.) napustiće KK Borac Banja Luka nakon sjajne sezone. Makitan je bilježio odlične brojke kako u ABA 2 ligi, tako i u Košarkaškoj ligi BiH, što će naplatiti odlaskom u NCAA, na koledž Ohajo, saopšteno je iz kluba.

Kad je riječ o drugorazrednom regionalnom takmičenju, Makitan je na 8 utakmica, koliko su Banjalučani odigrali, prosječno igrao 32.1 minut i bilježio 13.9 poena, 8.3 skokova i 0.9 asistencija.

Na 23 meča u bh. prvenstvu brojke su još bolje – igrao je 32.3 minuta i upisivao dabl-dabl učinak u prosjeku (15.2 poena, 10.2 skokova i 2.5 asistencija).

Osim KK Borac Banja Luka, Makitan je u dosadašnjem toku karijere nastupao za Igokeu m:tel i Vršac.

Tagovi

KK Borac košarka NCAA Dušan Makitan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC