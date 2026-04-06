Borac slavio u Tuzli nakon produžetka: Banjalučani na korak od prvog mjesta u regularnom dijelu sezone

Košarkaši Borca ostvarili su važnu pobjedu u derbiju 24. kola prvenstva Bosne i Hercegovine.

Izabranici Marka Šćekića savladali su sinoć ekipu Slobode u Tuzli nakon produžetka rezultatom 89:84 (40:40, 84:84).

Utakmica je od prvog do posljednjeg trenutka bila izuzetno neizvjesna. Na poluvremenu je bilo potpuno izjednačeno - 40:40. U drugom poluvremenu se nastavila ravnopravna borba, a nijedna ekipa nije uspjela da napravi odlučujuću prednost.

Na kraju regularnog dijela rezultat je bio 84:84, pa se otišlo u produžetak.

U dodatnih pet minuta gosti iz Banjaluke su pokazali veću koncentraciju i mirnoću u ključnim momentima, te su na kraju zasluženo slavili.

Najbolji pojedinac u redovima Borca bio je Dušan Makitan sa 20 poena, jedan manje zabilježio je Tajron Heris, a dvocifren učinak upisali su još Srđan Adamović sa 15 i Boris Dragojević sa pogotkom manje.

U tuzlanskom taboru prvo ime meča bio je Sani Čampara sa 32 koša, a dobru utakmicu odigrali su još Savo Milovanović (19) i Jovan Štulić (10).

Ovom pobjedom, crveno-plavi su praktično osigurali prvo mjesto na tabeli pred početak Lige 6, a za potvrdu im je potrebna samo domaća pobjeda protiv Basketa iz Živinica u narednom kolu.

Taj meč na rasporedu je naredne subote u dvorani "Borik" s početkom u 18 časova.

