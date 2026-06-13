Reprezentacija Srbije upisala je dvije pobjede iz isto toliko mečeva u Ligi nacija u Brazilu, srušena je i Belgija.
Odbojkaši Srbije upisali su drugu pobjedu u Ligi nacija u Brazilu. Poslije Argentine, pala je i selekcija Belgije. Još jedna pobjeda za podmlađeni sastav Georgea Krecua - 25:18, 24:26, 25:21, 25:22.
Neki novi "orlovi" pokazali su da su tu da se bore, da se dokažu i da svima stave do znanja da nisu slučajno u reprezentaciji. Najefikasniji u srpskom timu bili su Veljko Mašulović i Vuk Kulpinac sa po 18 poena, dok je Lazar Marinović dodao 17.
Srbija upisala i drugu pobjedu u Ligi nacija: Perfekcija u Brazilu za neke nove "orlove"
Rivali Srbiji u nastavku turnira biće domaćin Brazil (subota, 13. jun, 16h) i Bugarska (nedjelja, 14. jun, 19.30h). Igraće se ukupno tri nedjelje u Ligi nacija.
Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.