Reprezentacija Srbije upisala je dvije pobjede iz isto toliko mečeva u Ligi nacija u Brazilu, srušena je i Belgija.

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Odbojkaši Srbije upisali su drugu pobjedu u Ligi nacija u Brazilu. Poslije Argentine, pala je i selekcija Belgije. Još jedna pobjeda za podmlađeni sastav Georgea Krecua - 25:18, 24:26, 25:21, 25:22.

Neki novi "orlovi" pokazali su da su tu da se bore, da se dokažu i da svima stave do znanja da nisu slučajno u reprezentaciji. Najefikasniji u srpskom timu bili su Veljko Mašulović i Vuk Kulpinac sa po 18 poena, dok je Lazar Marinović dodao 17.

Vidi opis Srbija upisala i drugu pobjedu u Ligi nacija: Perfekcija u Brazilu za neke nove "orlove" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Lukasz Sobala / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA, LUKASZ GAGULSKI/PAP Br. slika: 6 6 / 6 AD

Rivali Srbiji u nastavku turnira biće domaćin Brazil (subota, 13. jun, 16h) i Bugarska (nedjelja, 14. jun, 19.30h). Igraće se ukupno tri nedjelje u Ligi nacija.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.