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Srbija upisala i drugu pobjedu u Ligi nacija: Perfekcija u Brazilu za neke nove "orlove"

Srbija upisala i drugu pobjedu u Ligi nacija: Perfekcija u Brazilu za neke nove "orlove"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije upisala je dvije pobjede iz isto toliko mečeva u Ligi nacija u Brazilu, srušena je i Belgija.

Odbojkaši Srbije pobijedili Belgiju u Ligi nacija Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaši Srbije upisali su drugu pobjedu u Ligi nacija u Brazilu. Poslije Argentine, pala je i selekcija Belgije. Još jedna pobjeda za podmlađeni sastav Georgea Krecua - 25:18, 24:26, 25:21, 25:22.

Neki novi "orlovi" pokazali su da su tu da se bore, da se dokažu i da svima stave do znanja da nisu slučajno u reprezentaciji. Najefikasniji u srpskom timu bili su Veljko Mašulović i Vuk Kulpinac sa po 18 poena, dok je Lazar Marinović dodao 17.

Rivali Srbiji u nastavku turnira biće domaćin Brazil (subota, 13. jun, 16h) i Bugarska (nedjelja, 14. jun, 19.30h). Igraće se ukupno tri nedjelje u Ligi nacija.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

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Tagovi

Odbojka Liga nacija orlovi

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