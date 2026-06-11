Podmlađena Srbija u triler završnici savladala Argentinu

Podmlađena reprezentacija Srbije pobijedila je Argentinu u prvom meču u Ligi nacija u Brazilu.

Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaši Srbije pobjedom su započeli takmičenje u Ligi nacija. U Brazilu su na turniru prve nedjelje ostvarili trijumf protiv Argentine i to u podmlađenom sastavu - 25:23, 25:20, 24:26, 26:24. Mogli su "orlovi" posao da završe ranije, ali su propustili dvije meč lopte u trećem setu. U četvrtom setu su dobili još dvije i četvrtu su iskoristili.

Najbolji u timu George Krecua bili su Veljko Mašulović sa 19 poena i Lazar Marinović sa 10 poena. Upravo je Marinović osvojio pobjednički poen kada je lopta od bloka pala na liniju.

Rivali Srbiji u nastavku turnira u Brazilu biće Belgija (petak, 12. jun, 21.30h), Brazil (subota, 13. jun, 16h) i Bugarska (nedjelja, 14. jun, 19.30h). Igraće se ukupno tri nedjelje u Ligi nacija.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:34 Probali da porkadu Srbiju na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)