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Podmlađena Srbija u triler završnici savladala Argentinu

Podmlađena Srbija u triler završnici savladala Argentinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Podmlađena reprezentacija Srbije pobijedila je Argentinu u prvom meču u Ligi nacija u Brazilu.

Srbija u triler završnici savladala Argentinu Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaši Srbije pobjedom su započeli takmičenje u Ligi nacija. U Brazilu su na turniru prve nedjelje ostvarili trijumf protiv Argentine i to u podmlađenom sastavu - 25:23, 25:20, 24:26, 26:24. Mogli su "orlovi" posao da završe ranije, ali su propustili dvije meč lopte u trećem setu. U četvrtom setu su dobili još dvije i četvrtu su iskoristili.

Najbolji u timu George Krecua bili su Veljko Mašulović sa 19 poena i Lazar Marinović sa 10 poena. Upravo je Marinović osvojio pobjednički poen kada je lopta od bloka pala na liniju.

Rivali Srbiji u nastavku turnira u Brazilu biće Belgija (petak, 12. jun, 21.30h), Brazil (subota, 13. jun, 16h) i Bugarska (nedjelja, 14. jun, 19.30h). Igraće se ukupno tri nedjelje u Ligi nacija.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

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Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Odbojka Srbija

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