Maja Ognjenović otkrila zašto se vratila u reprezentaciju Srbije: "Ko je rekao da je vrijeme za kraj?"

Legendarna srpska odbojkašica otvorila dušu o povratku u nacionalni tim.

Izvor: MN Press/Youtube/ UNA TELEVIZIJA/Printscreen

Legendarna srpska odbojkašica Maja Ognjenović vratila se ovog proljeća u nacionalni tim u 42. godini i svjesna je koliku je pažnju izazvala ta vijest.

"Osjetim to, ta vijest je nekako za mene neplanirano odjeknula, jer je za mene reprezentacija druga kuća. Nikad mi nije bila upitna. Ti moji izleti 2017. i 2022. i mini-pauze nikad nisu bili oproštaji, poput onog 2024. Nisam nikad doživljavala to na način da sam nepovratno otišla, bez prava povratka", rekla je Maja Ognjenović za TV Una.

Sjajna tehničarka je rekla da osjeća i odgovornost prema mladim saigračicama u reprezentaciji Srbije.

"To mi je posebna uloga. Igranje za reprezentaciju nikad nije upitno, niti je moglo da se uporedi sa igranjem u bilo kom klubu. Izmijenila sam ih dosta i ovo je dosta drugačije. Kada osjetiš da si nekome uzor, idol, onda to dodatno motiviše i to radim sa velikim zadovoljstvom. Imam čak i žar dok to radim"

Odluka o povratku nije donijeta naprečac. "Kuvala je" u njoj dok je nastupala za svoj klub u Italiji, Skandiči, sa kojim je ovog proljeća produžila ugovor, poslije nastupa u polufinalu tamošnjeg plej-ofa. Uz to je postala šampionka svijeta u klupskoj konkurenciji.

"Trebalo je da prođe par mjeseci od Olimpijskih igara u Parizu, gdje taj završetak nije bio kakav sam priželjkivala i kakav je iko očekivao. Kada sam krenula da radim mini-analizu, a takav sam tip, shvatila sam da sam bila u redu sa odlukom da je možda vrijeme za kraj poslije 20 sezona. Ipak, onda sam shvatila - ko je rekao da je vrijeme? Zašto kada se dobro osjećam, kada igram na nivou na kojem igram. Kad se sve posložilo, nije mi bilo potrebno mnogo vremena. Dva telefonska razgovora. I dalje mi igra u stomaku kada pomislim na nastupe u reprezentaciji. Imam taj motivacioni dio i nesvakidašnji za svoje godine".

Cilj joj je bio da završi u Parizu.

"Htjela sam da sve zaokružim tamo, da bude 40. rođendan, Pariz, koji baš volim. Da budu pete olimpijske igre i da bude lijep momenat za kraj, ali ipak ne".

"Hena i Aleksandra su tu, a ima ih još četiri-pet"

Reprezentacija Srbije trenutno se takmiči u Ligi nacija i za njom je turnir u Kini, u Nanđingu, gdje podmlađena reprezentacija nije uspela da napravi dobar rezultat bez Maje i Tijane Bošković.

"Situacija u reprezentaciji je promijenjena, prije par godina došlo je do mini-smjene, koja je bila i očekivana. Pojavile su se mlađe igračice, na radost odbojkaškog dijela publike. Imam osjećaj da je posljednjih par godina falilo tog mladeži i talenata. Isticala sam i u par navrata, pojavile su se Hena Kurtagić (21) i Aleksandra Uzelac (21) kao izuzetni talenti. Sada ih ima četiri-pet, koliko sam ispratila, a koje će i svojim talentom i znanjem doprinijeti da reprezentacija nastavi niz i kontinuirani rad koji imamo od 2006"

Najbolja je sve vrijeme ista - Tijana Bošković (29).

"Ne znam šta da kažem više o njoj. I kada pričam sa svojim roditeljima i sa sestrom, prijateljicama koje prate odbojkašku scenu pomno, zafali mi riječi da opišem Tiću. Da ne zvuči kao kliše. Ne znam stvarno ko je ona u odbojkaškom svijetu i kakav je njen talenat, kao i kakvih razmjera je ona igrač".

"Tijana je sa svima nama krčila put"

Izvor: MN PRESS

Ko od mlađih ima šansu da krene njenim i Tijaninim putem?

"Ima ih, već sam rekla. Naš put je bio trnovit zaista i imam utisak da nisu svjesne da su dobile raskrčen put i da je to sada sve dosta prohodnije nego što je bio slučaj kod nas. Odbojka se mnogo promijenila. Kad sam počela da igram, bio je to drugi nivo. Tića je bila jedna od tih koja je krčila put sa svima nama. Mlađima uvijek pominjem i govorim da bi trebalo da koriste momenat i priliku, jer su se odmah pojavile na evropskoj i svjetskoj sceni. Ima tu dosta igračica sa velikim potencijal, ali rad je najvažniji u sportu, kao i disciplina. Talenat je dobar, ali te dvije osobine su presudne".

Reprezentacija Srbije nastavlja ovog juna takmičenje u Ligi nacija i naredni turnir imaće na Filipinima, u Pasig sitiju. Tamo će izabranice Zorana Terzića igrati protiv Japana (srijeda, 17. jun, 14.00), Italije (četvrtak, 18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (petak, 19. jun, 10.00) i SAD (nedjelja, 21. jun, 6.00).

Najveći turnir ovog ljeta biće odigran od 21. septembra, kada će početi Evropsko prvenstvo u Azerbejdžanu, Švedskoj, Turskoj i Češkoj.

Bonus video:

Pogledajte 01:09 Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)