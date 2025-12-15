Maja Ognjenović je svjetska šampionka!

Maja Ognjenović je sa Skandićijem osvojila svjetsku titulu pošto je u finalu pobijedila Koneljano u Brazilu. Dobila je i priznanje poslije meča.

Izvor: Sara Esposito/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Maja Ognjenović (41) je postala svjetska šampionka. Sa italijanskim Skandićijem je osvojila titulu svetskog klupskog prvaka. U finalu je u Sao Paolu (Brazil) savladan Koneljano - 3:1 (30:28, 25:19, 21:25, 25:23).

Maja je dobila i nagradu pošto je proglašena za najboljeg tehničara prvenstva, dok je njena saigračica Ekaterina Antropova dobila MVP priznanje i nagradu za najboljeg korektora prvenstva. Zanimljivo je i da Maja nije bila jedina Srpkinja na ovom meču, pošto je duel kao prvi sudija sudila Stanislava Simić.

#ClubWCH: MAJA OGNJENOVIĆ, DREAM TEAM SETTER



The brain of the game and the calm in every moment, Maja Ognjenović once again dictated the tempo with vision, precision and unmatched experience. ✨



A masterclass at the highest level from a living legend of the sport! …pic.twitter.com/semi5iGcwl — Volleyball World (@volleyballworld)December 15, 2025

Turski Vakifbank je četiri puta bio pobjednik Svetskog klupskog prvenstva, dok je Koneljano tri puta podizao taj trofej. Važio je za favorita i u ovom meču, ali tako nije mislila nevjerovatna Maja koja je u avgustu proslavila 41. rođendan i nastavlja da dominira.

Maja Ognjenović oprostila se od reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu, a da li je stvarno kraj? To pitanje postavio joj je Andrija Gerić u MONDO podkastu "Priča za medalju".

"Od reprezentacije sam se opraštala tri puta, poslije Rija sam mislila da je to-to, osvojile smo medalju, smatrala sam da imam igrački zrele godine. Potom 2017. nisam igrala za reprezentaciju i bile su dvije sezone kad nisam igrala, 2017. i 2022. Kad sam preskočila 2017. i kad sam odmorila, shvatila sam kako je lijepo, kako sezonu koju si završio preživiš mnogo lakše, pa sam se u dogovoru sa Terzom (Zoranom Terzićem) vratila 2018. Hvala Bogu da je bilo tako, jer smo postale svjetske prvakinje, to mi je veoma značilo. Zatim smo 2019. postale prvakinje Evrope i onda smo bile tu - tu je bio i Tokio, tu smo osvojile bronzanu medalju i tada sam ponovo riješila da se oprostim od reprezentacije. Sad sam već sijmešna i sama sebi, oprostila sam se i treći put. Neko me je skoro pitao i tad sam rekla 'teško je da kažeš reprezentaciji ne'. Koliko god to bila moja odluka, trenutno je to nedorečena priča, sve je otvoreno", otkrila je Maja Ognjenović.