Maja Ognjenović je svjetska šampionka!

Maja Ognjenović je svjetska šampionka!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Maja Ognjenović je sa Skandićijem osvojila svjetsku titulu pošto je u finalu pobijedila Koneljano u Brazilu. Dobila je i priznanje poslije meča.

Maja Ognjenović je svjetska prvakinja u odbojci Izvor: Sara Esposito/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Maja Ognjenović (41) je postala svjetska šampionka. Sa italijanskim Skandićijem je osvojila titulu svetskog klupskog prvaka. U finalu je u Sao Paolu (Brazil) savladan Koneljano - 3:1 (30:28, 25:19, 21:25, 25:23).

Maja je dobila i nagradu pošto je proglašena za najboljeg tehničara prvenstva, dok je njena saigračica Ekaterina Antropova dobila MVP priznanje i nagradu za najboljeg korektora prvenstva. Zanimljivo je i da Maja nije bila jedina Srpkinja na ovom meču, pošto je duel kao prvi sudija sudila Stanislava Simić.

Turski Vakifbank je četiri puta bio pobjednik Svetskog klupskog prvenstva, dok je Koneljano tri puta podizao taj trofej. Važio je za favorita i u ovom meču, ali tako nije mislila nevjerovatna Maja koja je u avgustu proslavila 41. rođendan i nastavlja da dominira.

Maja Ognjenović oprostila se od reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu, a da li je stvarno kraj? To pitanje postavio joj je Andrija Gerić u MONDO podkastu "Priča za medalju".

"Od reprezentacije sam se opraštala tri puta, poslije Rija sam mislila da je to-to, osvojile smo medalju, smatrala sam da imam igrački zrele godine. Potom 2017. nisam igrala za reprezentaciju i bile su dvije sezone kad nisam igrala, 2017. i 2022. Kad sam preskočila 2017. i kad sam odmorila, shvatila sam kako je lijepo, kako sezonu koju si završio preživiš mnogo lakše, pa sam se u dogovoru sa Terzom (Zoranom Terzićem) vratila 2018. Hvala Bogu da je bilo tako, jer smo postale svjetske prvakinje, to mi je veoma značilo. Zatim smo 2019. postale prvakinje Evrope i onda smo bile tu - tu je bio i Tokio, tu smo osvojile bronzanu medalju i tada sam ponovo riješila da se oprostim od reprezentacije. Sad sam već sijmešna i sama sebi, oprostila sam se i treći put. Neko me je skoro pitao i tad sam rekla 'teško je da kažeš reprezentaciji ne'. Koliko god to bila moja odluka, trenutno je to nedorečena priča, sve je otvoreno", otkrila je Maja Ognjenović.

Priča za medalju - Maja Ognjenović
Izvor: YouTube/MONDO portal

