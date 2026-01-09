logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljudi pričaju da ga zanimaju samo konji, najbolji je": Čovek kome Nikola Jokić "duguje" svima otvorio oči

"Ljudi pričaju da ga zanimaju samo konji, najbolji je": Čovek kome Nikola Jokić "duguje" svima otvorio oči

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Kenet Fard nema sumnju ko je najbolji košarkaš na svijetu.

Kenet farid jokic je najbolji na svetu Izvor: Doug Pensinger / Getty images / Profimedia

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića u Denveru, a sada član Panatinakosa Kenet Farid bio je dio istorije koju je srpski as počeo da piše u NBA ligi u februaru 2017. godine. Tada je najbolji centar planete zabilježio prvi tripl-dabl u karijeri, dok je sada treći na vječnoj listi sa 180. Upravo je Farid njegovu asistenciju pretvorio u poene, što je označilo početak nove ere.

Njih dvojica su bili saigrači u Denveru od 2015. do 2018. godine, a upravo ta asistencija je njegova najljepša uspomena sa Jokićem.

"Ja sam bio razlog zašto ga je postigao. Bilo je prelijepo. Uspio je da mi baci pas nakon odbijene lopte jednom rukom", rekao je Farid za "Basketnews" i dodao:

"Samo ju je bacio, lansirao ka meni, a ja sam uspio da je zakucam i bio sam tako ponosan i srećan zbog njega. Kao, 'Čestitam na tripl-dablu!' Da, bio sam jednostavno ponosan na taj trenutak“, prisjetio se Farid.

Zašto je Jokić tako poseban?

Iako Jokića "bije glas" da mu je košarka samo posao i da gaji veću emociju prema konjima, Farid kaže da to nije istina i da on živi za košarku. Posvećen je svakom detalju, ulaže više truda nego ostali i to mu se isplaćuje...

"Znao sam da će biti poseban zbog rada koji je uložio. Stvari koje ne bilježimo, stvari koje se ne vide odmah. Sitnice - on brine o igri, iako ljudi misle da mu je stalo samo do njegovih konja. Ne, on zapravo ulaže trud veliki trud. I to vidite svaki dan na treningu, i imao sam priliku da to vidim – kako radi na svojoj igri, svom zanatu, svom šutiranju, svom dodavanju", kaže iskusni as.

Farid kaže da je Jokić jedinstven zbog košarkaške inteligancije sa kojom je već stigao u Ameriku. "Već je to imao. Prvo je bio plejmejker. Njegovo dodavanje i sve ostalo je već bilo tu, i već je imao inteligenciju igre. Tako da je bilo lijepo gledati."

Zato Farid zaključuje bez imalo oklijevanja: "Bez sumnje, najbolji igrač na svijetu."

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC