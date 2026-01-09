"Ljudi pričaju da ga zanimaju samo konji, najbolji je": Čovek kome Nikola Jokić "duguje" svima otvorio oči

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Kenet Fard nema sumnju ko je najbolji košarkaš na svijetu.

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića u Denveru, a sada član Panatinakosa Kenet Farid bio je dio istorije koju je srpski as počeo da piše u NBA ligi u februaru 2017. godine. Tada je najbolji centar planete zabilježio prvi tripl-dabl u karijeri, dok je sada treći na vječnoj listi sa 180. Upravo je Farid njegovu asistenciju pretvorio u poene, što je označilo početak nove ere.

Njih dvojica su bili saigrači u Denveru od 2015. do 2018. godine, a upravo ta asistencija je njegova najljepša uspomena sa Jokićem.

"Ja sam bio razlog zašto ga je postigao. Bilo je prelijepo. Uspio je da mi baci pas nakon odbijene lopte jednom rukom", rekao je Farid za "Basketnews" i dodao:

"Samo ju je bacio, lansirao ka meni, a ja sam uspio da je zakucam i bio sam tako ponosan i srećan zbog njega. Kao, 'Čestitam na tripl-dablu!' Da, bio sam jednostavno ponosan na taj trenutak“, prisjetio se Farid.

Zašto je Jokić tako poseban?

Iako Jokića "bije glas" da mu je košarka samo posao i da gaji veću emociju prema konjima, Farid kaže da to nije istina i da on živi za košarku. Posvećen je svakom detalju, ulaže više truda nego ostali i to mu se isplaćuje...

"Znao sam da će biti poseban zbog rada koji je uložio. Stvari koje ne bilježimo, stvari koje se ne vide odmah. Sitnice - on brine o igri, iako ljudi misle da mu je stalo samo do njegovih konja. Ne, on zapravo ulaže trud veliki trud. I to vidite svaki dan na treningu, i imao sam priliku da to vidim – kako radi na svojoj igri, svom zanatu, svom šutiranju, svom dodavanju", kaže iskusni as.

Farid kaže da je Jokić jedinstven zbog košarkaške inteligancije sa kojom je već stigao u Ameriku. "Već je to imao. Prvo je bio plejmejker. Njegovo dodavanje i sve ostalo je već bilo tu, i već je imao inteligenciju igre. Tako da je bilo lijepo gledati."

Zato Farid zaključuje bez imalo oklijevanja: "Bez sumnje, najbolji igrač na svijetu."

