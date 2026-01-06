logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog ovoga je Nikola Jokić najbolji u NBA: Kad je viknuo sa klupe, svi su znali šta da urade

Zbog ovoga je Nikola Jokić najbolji u NBA: Kad je viknuo sa klupe, svi su znali šta da urade

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Povrijeđeni Nikola Jokić pročitao šta je Filadelfija smislila na tajm-autu i svojim saigračima doviknuo šta treba da brane u posljednjem napadu.

Nikola jokic otkrio saigracima poslednji napad filadelfije Izvor: X/RyanGreeneDNVR/printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Filadelfiju (125:124) nakon produžetka, u jednom od najluđih NBA mečeva ove sezone. Bez sedmorice igrača među kojima su i svih pet startera tim iz Kolorada je uspio da pobijedi, a ni ovaj trijumf nije mogao da prođe bez uticaja Nikole Jokića!

Nakon što je Brus Braun postigao poene za 125:124, Filadelfija je imala još 5,3 sekunde za posljednji napad na utakmici. Domaći tim je pozvao tajm-aut i nacrtao akciju, a Nikola Jokić je odmah pročitao šta će odigrati. Dok je gledao kako njegovi saigrači izlaze na parket, srpski centar je vidio tim Filadelfije i njihovo postavljanje za napad, pa je saigračima dobacio šta bi trebalo da brane!

Igrači Denvera su se fokusirali na ono što im je Nikola Jokić dobacio sa klupe, pa su maksimalno otežali šut fantastičnom Tajrisu Maksiju koji nije pogodio za pobjedu. Njegov pokušaj završio je na obruču, a slavlje Denvera moglo je da počne jer su rezervisti izborili nevjerovatnu pobjedu.

Ovo nije prvi put da Nikola Jokić dobro "čita" akcije, ali ni da dijeli lekcije svojim saigračima. na meču protiv Filadelfije kamere su uhvatile kako objašnjava Pejtonu Votsonu šta treba da radi, a to je izgeda samo jedan od detalja kojima je Nikola Jokić uticao na pobjedu svog tima. Čak i kada zbog povrede nije na parketu, najbolji košarkaš na svijetu pronalazi načine da bude koristan za tim.

Bonus video:

Pogledajte

00:42
Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC