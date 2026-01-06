logo
Denver napravio najveće čudo u NBA ligi: Bez sedmorice najboljih savladao Filadelfiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Spektakularna pobjeda Denver Nagetsa na gostovanju Filadelfiji mogla bi da promijeni čitavu sezonu tima kojeg strašno muče povrede.

Denver bez 7 igraca pobijedio filadelfiju Izvor: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denvera su upisali pobjedu na gostovanju Filadelfiji (125:124), iako je trener Dejvid Adelman na ovom meču imao veoma skraćenu rotaciju - na raspolaganju mu nisu bila čak sedmorica najboljih igrača koje tim iz Kolorada ima! Uprkos nezapamćenoj krizi uzrokovanoj povredama, tim iz Kolorada je pokazao zube, a njegovi trećepozivci odigrali kao nikada do sada.

Kada u kombinaciji za tim nisu bili Džamal Marej, Tim Hardavej Džunior, Kameron Džonson, Kristijan Braun, Aron Gordon, Jonas Valančijunas i Nikola Jokić, u prvi plan su morali da iskoče momci od kojih Nikola Jokić nije dobijao dovoljno pomoći u prethodnom periodu. Često su rezervisti Denvera kritikovani da ne pomažu dovoljno najvećim zvijezdama ovog tima, ali su u Filadelfiji pokazali da znaju kako se igra košarka i kako se pobjeđuje u NBA.

Najefikasniji igrač u redovima Denver Nagetsa bio je Džejlen Piket sa 29 postignutih poena, a pratili su ga Pejton Votson sa 24, Zik Nađi sa 21, Brus Braun sa 19, Tajson Hanter sa 14 i Spenser Džouns sa 10. Još šest poena dodao je Džulijan Strouter, dva je postigao Daron Holms, a u listu strijelaca nije se upisao Kurtis Džouns - i to bi bilo to, samo njih devetorica igrali su u ovoj pobjedi.

Velika pobeda Denvera protiv Filadelfije.
Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

U poraženom timu bolji od ostalih bili su Džoel Embid sa 32 i Tajris Meksi sa 28 poena, ali njihove dobre partije nisu pomogle Filadelfiji da pobijedi tim koji je izmučen povredama. Nakon četiri dionice bilo je 120:120, a zatim smo vidjeli i prilično neefikasan produžetak u kojem se bolje snašao tim iz Kolorada. Meč Filadelfije i Denvera bio je prilično izjednačen, a oba tima su imala maksimalnu prednost od devet poena.

Rezultati NBA mečeva u noći između ponedjeljka i utorka

  • Detroit - Njujork 121:90
  • Boston - Čikago 115:101
  • Toronto - Atlanta 118:100
  • Oklahoma - Šarlot 97:124
  • Hjuston - Finiks 100:97
  • Filadelfija - Denver 125:124 (120:120)
  • Portland - Juta 137:117
  • LA Klipers - Golden Stejt 103:102

(MONDO)

