Denver napravio najveće čudo u NBA ligi: Bez sedmorice najboljih savladao Filadelfiju

Spektakularna pobjeda Denver Nagetsa na gostovanju Filadelfiji mogla bi da promijeni čitavu sezonu tima kojeg strašno muče povrede.

Košarkaši Denvera su upisali pobjedu na gostovanju Filadelfiji (125:124), iako je trener Dejvid Adelman na ovom meču imao veoma skraćenu rotaciju - na raspolaganju mu nisu bila čak sedmorica najboljih igrača koje tim iz Kolorada ima! Uprkos nezapamćenoj krizi uzrokovanoj povredama, tim iz Kolorada je pokazao zube, a njegovi trećepozivci odigrali kao nikada do sada.

Kada u kombinaciji za tim nisu bili Džamal Marej, Tim Hardavej Džunior, Kameron Džonson, Kristijan Braun, Aron Gordon, Jonas Valančijunas i Nikola Jokić, u prvi plan su morali da iskoče momci od kojih Nikola Jokić nije dobijao dovoljno pomoći u prethodnom periodu. Često su rezervisti Denvera kritikovani da ne pomažu dovoljno najvećim zvijezdama ovog tima, ali su u Filadelfiji pokazali da znaju kako se igra košarka i kako se pobjeđuje u NBA.

Najefikasniji igrač u redovima Denver Nagetsa bio je Džejlen Piket sa 29 postignutih poena, a pratili su ga Pejton Votson sa 24, Zik Nađi sa 21, Brus Braun sa 19, Tajson Hanter sa 14 i Spenser Džouns sa 10. Još šest poena dodao je Džulijan Strouter, dva je postigao Daron Holms, a u listu strijelaca nije se upisao Kurtis Džouns - i to bi bilo to, samo njih devetorica igrali su u ovoj pobjedi.

Velika pobeda Denvera protiv Filadelfije. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

U poraženom timu bolji od ostalih bili su Džoel Embid sa 32 i Tajris Meksi sa 28 poena, ali njihove dobre partije nisu pomogle Filadelfiji da pobijedi tim koji je izmučen povredama. Nakon četiri dionice bilo je 120:120, a zatim smo vidjeli i prilično neefikasan produžetak u kojem se bolje snašao tim iz Kolorada. Meč Filadelfije i Denvera bio je prilično izjednačen, a oba tima su imala maksimalnu prednost od devet poena.

Rezultati NBA mečeva u noći između ponedjeljka i utorka

Detroit - Njujork 121:90

Boston - Čikago 115:101

Toronto - Atlanta 118:100

Oklahoma - Šarlot 97:124

Hjuston - Finiks 100:97

Filadelfija - Denver 125:124 (120:120)

Portland - Juta 137:117

LA Klipers - Golden Stejt 103:102

Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera

