Zbog ovoga su se razveli Maja i Dača Ikodinović? Bivši vaterpolista donio odluku prije godinu dana

Mediji pišu da je razdvojenost Danila Dače Ikodinovića i Maje Ognjenović presudila bračnoj zajednici
Bivši vaterpolista Dača Ikodinović razveo se od odbojkašice Maje Ognjenović poslije osam godina braka.
Ikodinović se prije godinu dana i odselio iz Srbije, tačnije preselio u Italiju, pa živi na relaciji Trst-Beograd, a prema pisanju domaćih medija, to je navodno bio okidač za razvod od Maje.
Dača Ikodinović je u Trstu pazario i stan, gdje živi već godinu dana, a u Beograd dolazi isključivo po potrebi.
"Prije više od godinu dana je on donio tu odluku, kupio je u Trstu neki stan i tamo sa odselio zbog nekih poslova koje radi. To je bio okidač razvoda, ipak su razdvojeni sve vrijeme, pa ih je to malo i ugasilo", ispričao je za Telegraf izvor blizak Ikodinoviću.
Dača je nedavno viđen u prestonici, ali sad mnogo više vremena provodi u Italiji, jer se, kako kažu veoma posvetio novom poslu.
Maja skinula burmu
Maja je gostovala u jednom podkastu, gdje je otvoreno govorila o privatnom životu i emotivnim trenucima, ali i pokazala koliko joj u teškim trenucima znači podrška najbližih.
Tokom gostovanja privukla je pažnju jer nije nosila burmu, dok je prije samo dva mjeseca bila viđena u emisiji sa prstenom na ruci.
I pored emotivne turbulencije, Maja naglašava koliko joj je porodica značajna. Na pitanje koga prvo pozove kada joj je teško i potrebne su joj riječi podrške, iskreno je odgovorila:
"Tatu. Tata je figura koja mi je važna. Zovem ga poslije neke izgubljene utakmice ili nekog neuspjeha. Kada su neke emotivne stvari u pitanju, onda zovem moju mamu i moju sestru. Porodica je ta koja ima najviše razumijevanja za sve i u kojoj imam najveći oslonac", priznala je ona u podkastu "Zdrav životni vodič s Danijelom Davidov Kesar".
(Telegraf, MONDO)