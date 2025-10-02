Mediji pišu da je razdvojenost Danila Dače Ikodinovića i Maje Ognjenović presudila bračnoj zajednici

Izvor: MONDO/Matija Popović

Bivši vaterpolista Dača Ikodinović razveo se od odbojkašice Maje Ognjenović poslije osam godina braka.

Ikodinović se prije godinu dana i odselio iz Srbije, tačnije preselio u Italiju, pa živi na relaciji Trst-Beograd, a prema pisanju domaćih medija, to je navodno bio okidač za razvod od Maje.

Vidi opis Zbog ovoga su se razveli Maja i Dača Ikodinović? Bivši vaterpolista donio odluku prije godinu dana 4. 10. 1976. Danilo Ikodinović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: M. M./ATAImages Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dača Ikodinović je u Trstu pazario i stan, gdje živi već godinu dana, a u Beograd dolazi isključivo po potrebi.

"Prije više od godinu dana je on donio tu odluku, kupio je u Trstu neki stan i tamo sa odselio zbog nekih poslova koje radi. To je bio okidač razvoda, ipak su razdvojeni sve vrijeme, pa ih je to malo i ugasilo", ispričao je za Telegraf izvor blizak Ikodinoviću.

Dača je nedavno viđen u prestonici, ali sad mnogo više vremena provodi u Italiji, jer se, kako kažu veoma posvetio novom poslu.

Vidi opis Zbog ovoga su se razveli Maja i Dača Ikodinović? Bivši vaterpolista donio odluku prije godinu dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 14 / 14

Maja skinula burmu

Maja je gostovala u jednom podkastu, gdje je otvoreno govorila o privatnom životu i emotivnim trenucima, ali i pokazala koliko joj u teškim trenucima znači podrška najbližih.

Tokom gostovanja privukla je pažnju jer nije nosila burmu, dok je prije samo dva mjeseca bila viđena u emisiji sa prstenom na ruci.

I pored emotivne turbulencije, Maja naglašava koliko joj je porodica značajna. Na pitanje koga prvo pozove kada joj je teško i potrebne su joj riječi podrške, iskreno je odgovorila:

"Tatu. Tata je figura koja mi je važna. Zovem ga poslije neke izgubljene utakmice ili nekog neuspjeha. Kada su neke emotivne stvari u pitanju, onda zovem moju mamu i moju sestru. Porodica je ta koja ima najviše razumijevanja za sve i u kojoj imam najveći oslonac", priznala je ona u podkastu "Zdrav životni vodič s Danijelom Davidov Kesar".

(Telegraf, MONDO)