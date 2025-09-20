Andrea Ikodinović iznenadila je mnoge novom objavom na TikToku.
Vijest da se bivši vaterpolista Danilo Ikodinović i odbojkašica Maja Ognjenović razvode iznenadila je mnoge. Njih dvoje se još uvijek nisu oglašavali tim povodom, ali je isplivala najnovija fotografija Ikodinovića i to sa najstarijom kćerkom Andreom.
Oglasila se najstarija kćerka Danila Ikodinovića: Prvi put objavila fotku sa ocem i poslala poruku
Ona je u opisu njihove zajedničke fotografije stavila zanimljiv opis.
"Stručan štab za banovanje zasjeo. Zaključak- svi ste banovani", napisala je Andrea.
Danilo na ovoj fotografiji djeluje veselo, a ostaje da vidimo kada će progovoriti o razvodu od popularne nekadašnje odbojkašice.
Andreu dobio u prvom braku
Podsjetimo, vaterpolista iza sebe ima tri braka, a kćerku Andreu je dobio sa prvom suprugom Anjom. Ona je veoma aktivna na TikToku, gdje ima više od 103.000 lajkova, a njen sadržaj uglavnom se fokusira na noćni provod i društveni život.
Ikodinović se ponovo našao u žiži javnosti nakon informacija da se razvodi nakon devet godina braka od Maje Ognjenović. Kako navode domaći mediji, Maja živi u Italiji, dok se Danilo vratio nazad u Beograd.
