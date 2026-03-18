3 vježbe brže tope stomak od 100 trbušnjaka: Instruktori tvrde da je ovo pravilo zakon

Instruktori ističu da salo na stomaku brže tope 3 vježbe od 100 trbušnjaka.

Postoje vježbe koje brže tope salce na stomaku od klasičnih 100 trbušnjaka.

Treneri kažu da je najvažnije aktivirati poseban mišić koji uvlači stomak.

Zaboravite klasičnetrbušnjake. Prema riječima joga i pilates trenera, mnogo efikasnije je raditi vježbe koje aktiviraju duboke trbušne mišiće, jer oni zapravo zatežu stomak i daju mu ravan izgled.

Mnoge žene i muškarci vježbaju redovno, ali stomak ostaje isti jer rade pogrešne vježbe. Ključ nije u broju ponavljanja, već u pravilnom aktiviranju mišića, posebno transverzalnog mišića (koji "uvlači“ stomak i stabilizuje tijelo).

Nekoliko pravilno urađenih vježbi daje bolji rezultat nego desetine, pa i stotine trbušnjaka.

3 vježbe brže tope stomak od 100 trbušnjaka

Ovo su 3 super vježbe za ravan stomak:

1. Dodirivanje poda prstima (Tap toes)

Lezite na leđa, noge pod 90°.

Naizmjenično spuštajte jedno pa drugo stopalo ka podu.

Šta radi: Aktivira duboke mišiće i "uvlači“ stomak

2. Velike makaze (Scissors)

Ispružite noge malo iznad poda i ukrštajte ih u vazduhu.

Šta radi: Djeluje na donji stomak i oblikuje ga

3. Koljeno-grudi naizmjenično (Criss-cross)

Naizmjenično privlačite koljeno ka grudima dok je druga noga ispružena (bez spuštanja na pod).

Šta radi: Aktivira bočne trbušnjake i sužava struk

Najvažnije pravilo

Fokusirajte se na:

kontrolisane pokrete

pravilno disanje

zategnut stomak tokom vježbi

To daje mnogo bolje rezultate nego veliki broj klasičnih trbušnjaka.

(Sensa/Mondo)