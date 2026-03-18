Instruktori ističu da salo na stomaku brže tope 3 vježbe od 100 trbušnjaka.
- Postoje vježbe koje brže tope salce na stomaku od klasičnih 100 trbušnjaka.
- Treneri kažu da je najvažnije aktivirati poseban mišić koji uvlači stomak.
Zaboravite klasičnetrbušnjake. Prema riječima joga i pilates trenera, mnogo efikasnije je raditi vježbe koje aktiviraju duboke trbušne mišiće, jer oni zapravo zatežu stomak i daju mu ravan izgled.
Mnoge žene i muškarci vježbaju redovno, ali stomak ostaje isti jer rade pogrešne vježbe. Ključ nije u broju ponavljanja, već u pravilnom aktiviranju mišića, posebno transverzalnog mišića (koji "uvlači“ stomak i stabilizuje tijelo).
Nekoliko pravilno urađenih vježbi daje bolji rezultat nego desetine, pa i stotine trbušnjaka.
Ovo su 3 super vježbe za ravan stomak:
1. Dodirivanje poda prstima (Tap toes)
- Lezite na leđa, noge pod 90°.
- Naizmjenično spuštajte jedno pa drugo stopalo ka podu.
Šta radi: Aktivira duboke mišiće i "uvlači“ stomak
2. Velike makaze (Scissors)
- Ispružite noge malo iznad poda i ukrštajte ih u vazduhu.
Šta radi: Djeluje na donji stomak i oblikuje ga
3. Koljeno-grudi naizmjenično (Criss-cross)
- Naizmjenično privlačite koljeno ka grudima dok je druga noga ispružena (bez spuštanja na pod).
Šta radi: Aktivira bočne trbušnjake i sužava struk
Najvažnije pravilo
Fokusirajte se na:
- kontrolisane pokrete
- pravilno disanje
- zategnut stomak tokom vježbi
To daje mnogo bolje rezultate nego veliki broj klasičnih trbušnjaka.
3 vježbe brže tope stomak od 100 trbušnjaka: Instruktori tvrde da je ovo pravilo zakon
(Sensa/Mondo)