3 vježbe brže tope stomak od 100 trbušnjaka: Instruktori tvrde da je ovo pravilo zakon

Autor Dragana Božić Izvor Sensa
Instruktori ističu da salo na stomaku brže tope 3 vježbe od 100 trbušnjaka.

Vježbe koje tope stomak Izvor: Shutterstock
  • Postoje vježbe koje brže tope salce na stomaku od klasičnih 100 trbušnjaka.
  • Treneri kažu da je najvažnije aktivirati poseban mišić koji uvlači stomak.

Zaboravite klasičnetrbušnjake. Prema riječima joga i pilates trenera, mnogo efikasnije je raditi vježbe koje aktiviraju duboke trbušne mišiće, jer oni zapravo zatežu stomak i daju mu ravan izgled.

Mnoge žene i muškarci vježbaju redovno, ali stomak ostaje isti jer rade pogrešne vježbe. Ključ nije u broju ponavljanja, već u pravilnom aktiviranju mišića, posebno transverzalnog mišića (koji "uvlači“ stomak i stabilizuje tijelo).

Nekoliko pravilno urađenih vježbi daje bolji rezultat nego desetine, pa i stotine trbušnjaka.

3 vježbe brže tope stomak od 100 trbušnjaka
Ovo su 3 super vježbe za ravan stomak:

1. Dodirivanje poda prstima (Tap toes)

  • Lezite na leđa, noge pod 90°.
  • Naizmjenično spuštajte jedno pa drugo stopalo ka podu.
Šta radi: Aktivira duboke mišiće i "uvlači“ stomak

2. Velike makaze (Scissors)

  • Ispružite noge malo iznad poda i ukrštajte ih u vazduhu.
Šta radi: Djeluje na donji stomak i oblikuje ga

3. Koljeno-grudi naizmjenično (Criss-cross)

  • Naizmjenično privlačite koljeno ka grudima dok je druga noga ispružena (bez spuštanja na pod).
Šta radi: Aktivira bočne trbušnjake i sužava struk

Najvažnije pravilo

Fokusirajte se na:

  • kontrolisane pokrete
  • pravilno disanje
  • zategnut stomak tokom vježbi

To daje mnogo bolje rezultate nego veliki broj klasičnih trbušnjaka.

Pogledajte u našoj galeriji kako da radite vježbu klatno - koja takođe zateže stomak:

