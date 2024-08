Ikodinović iskreno o razvodu od Nataše Bekvalac: "I normalan bi poludio"

Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a javnosti je najupamćeniji ostao onaj sa bivšim vaterpolistom Danilom Dačom Ikodinovićem.

Nekadašnji vaterpolista, Danilo Ikodinović, 2008. godine doživio je tešku saobraćajnu nesreću kod miesta Kać, kada je svojim motorom udario u auto i teško povrijedio ruku. Nekoliko godina nakon nesreće nikad iskrenije progovorio je o razvodu od pjevačice Nataše Bekvalac i otkrio da je i prije nezgode njihov brak bio pred kraj.

"Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom... Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji... Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osjetio sam olakšanje poslije razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa", rekao je Dača jednom prilikom za K1 televiziju i dodao:

"Trebalo mi je dosta vremena da raščistim neke stvari i taj život koji sam živio prije nesreće. Ubrzo je uslijedio i razvod sa Natašom, koji mi je bio težak, kao i svakome ko prolazi kroz tako nešto. Mislim da nesreća nije mnogo uticala na naš razvod, već je to bilo pri kraju zbog mnogih drugih stvari. Svašta se tu pisalo i polemisalo, to mi je bilo najteže, jer sam non-stop bio po novinama. I normalan bi poludio, a ne ja".

Nataša za njega ima samo riječi hvale

Osam godina nakon razvoda Nataša je tada u jednom intervjuu za bivšeg supruga imala samo lijepe riječi, pogotovo kada je riječ o njegovom odnosu prema njihovoj nasljednici Hani.



"Naš odnos po pitanju Hane funkcioniše besprijekorno. Ono što nije valjalo u našem odnosu mi smo odstranili razvodom. Mogu da kažem da je Danilo savršen otac! Ako može razvod da se poželi, ja bih svima poželjela razvod kakav smo imali Danilo i ja i odnos koji je uslijedio nakon toga... Ne odmah, naravno, jer postoji period kada je, normalno, sve svježe, kada su emocije još uzavrele, ali kada je dvoje ljudi normalno mislim da postoji jedan interes, a to je zajedničko dijete. To je ono što svakog roditelja treba da tjera da svoje emocije stave po strani - ti ne postojiš u ovom slučaju, a ono što je interes tvog djeteta je jedino što je važno. Kada se stvari postave tako, onda funkcioniše sve besprijekorno", ispričala je pjevačica tada za Pink.rs.

Jednom prilikom govorila je i o peridou kada je Dača doživio nesreću, istkla da je to za nju bio najteži trenutak i otkrila da je cigarete počela da konzumira nakon toga - "Počela sam da konzumiram cigarete nakon Danilove nesreće. Počelo je tako naivno. Nisam znala da ću se uvući u pušački pakao", rekla je Nataša Bekvalac, te dodala:

"Ima onih koji su doživjeli mnogo gore stvari nego mi. Ljudi gube ljude, a ovdje smo svi zdravi i živi", zaključila je Bekvalac u emisiji "Ekskluzivno".

Raspakala se pred kamerama

Gostujući jednom prilikom u emisiji Ognjena Amidžića prisjetila se anegdote s Dačom: "Kad smo počeli da se zabavljamo, on je dolazio iz Italije, i ujutru kad se vraćao, željela sam da mu napravim ugođaj i pitam ga 'jesi li za moče?' On me pogledao i oduševljeno rekao 'u je*ote'. On rođeni Beograđanin, ja Novosađanka, pa ga pitam da li voli to da jede.... A on mi kaže 'U Beogradu su moče...', a ja brzo kažem da su u Novom Sadu to prženice", ispričala je Nataša koja se rasplakala kada su joj pustili snimak sa njihove svadbe:

Danilo je sada u srećnom braku sa odbojkašicom Majom Ognjenović, dok se Nataša nakon razvoda od Dače udavala još dva puta i u braku sa Lukom Lazukićem dobila je još jednu kćerku, Katju.

